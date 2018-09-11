المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر
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المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر

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العرب اليوم - المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر

آبل
واشنطن - العرب اليوم

تتجه الأنظار غداً نحو مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا حيث يقع مقر "آبل بارك"، وذلك لمشاهدة البث الحي والمباشر لحدث 12 سبتمبر الخاص بشركة آبل الأمريكية، فأن هذا المؤتمر يتم الكشف فيه عن جديد المنتجات من الأجهزة والبرمجيات.

ولعل الحدث الأبرز في هذا المؤتمر والذي ينتظره المستخدمون هو الكشف عن سلسلة الآيفون الجديدة، ويمني العديد من المستخدمين النفس بأن يكون هناك إصدار من هاتف آيفون منخفض التكلفة، بالإضافة إلى تقليل في أسعار آيفون إكس الجديدة 2018، مع ذلك يوجد تقارير جديدة تشير بأن أسعار الأيفون الجديد ستبدأ من 1000 دولار أميركي.

نلقي نظرة على بعض المنتجات التي يتوقع أن تكشف عنها آبل غدا:–

ثلاثة أجهزة iPhone جديدة
خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك حملة تسريبات عديدة سواء من المحلل العالمي الشهير "Ming-Chi Kuo" المعروف بدقة تنبؤاته حول منتجات آبل أو من المواقع التقنية العالمية المختصة بأخبار الشركة والتي أجمعت على أن هذا العام ستكشف آبل عن ثلاث خيارات من هواتف الآيفون.

الهواتف الجديدة المنتظر الإعلان عنها وهي iPhone Xs و iPhone Xs Plus أو ربما سحمل الاسم iPhone Xs Max، بالإضافة إلى النسخة التي تعمل مع شريحتي اتصال iPhone Xc أو ربما تحمل الاسم iPhone Xr.

وبحسب التقارير فإن الهواتف الثلاث ستاتي مع شاشات بحجم 5.8 إنش للاصدار الرسمي من آيفون إكس إس، وبحجم 6.5 إنش للإصدار آيفون إكس إس ماكس، وبحجم 6.1 إنش للإصدار العادي iPhone Xc الذي سيعمل بشريحتي اتصال.

ساعة Apple Watch Series 4
سرّب مدونون مهتمون بشؤون التقنية معلومات عن ساعة آبل الذكية المنتظر طرحها غداً، وفي تغريدة له على تويتر، أكد المدون المعروف، غيلرميه رامبو، أن شاشة "Apple Watch" القادمة ستأتي بدقة عرض (384×480) بيكسل.

كما أكدت مواقع أخرى للتقنية أن شاشات هذه الساعات ستأتي أكبر مقارنة بـ"Apple Watch" السابقة، ومن المفترض أن تظهر بنسختين، بشاشة بطول 38 ملم، وأخرى بشاشة طولها 42 ملم، ويفترض أن تعمل الساعة بواسطة النسخة الجديدة من نظام الشركة لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء WatchOS 5، على أن تصل هذه النسخة إلى الساعات الأقدم في هذا الخريف.

أجهزة iPad Pro
من المتوقع أن تقلص شركة آبل حجم الحواف الدائرية لجهاز Ipad، ما يتيح زيادة حجم الشاشة في الجهاز اللوحي مع الحفاظ على حجمه، يعني ذلك أن جهاز iPad Pro الحالي بقطر شاشة 10.5 بوصة، سوف يظل حجمه كما هو، ولكن مع شاشة قطرها 11 بوصة.

من المتوقع أن تتقلص الأبعاد الكلية لجهاز iPad Pro 12.9 بوصة، والذي يُعد أكبر أجهزة آبل اللوحية، بدلاً من وضع شاشة أكبر فيه. بالإضافة إلى إضافة معالجات أسرع لكلا إصداري iPad برو.

من المتوقع أيضاً أن تضيف Apple نظام كاميرا التعرف على الوجوه (Face ID) -المستخدم حالياً في هواتف آيفون 10- إلى أجهزة iPad .

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المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر



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المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر المنتجات التي ستكشف عنها آبل في حدث 12 سبتمبر



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