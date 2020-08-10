يكون لديك الكثير من اللحظات المهمة التي ترغب في التقاطها بالفيديو، لتكون جاهزة للاحتفال بها إلى الأبد، ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات السريعة لجعل الفيديو مثاليًا قبل عرضه؟ اخترعت آبل أدوات لتحرير الفيديو لهواتف آيفون في نظام (iOS 13)، حتى تتمكن من تحرير مقاطع الفيديو تمامًا كما تفعل بالصور، ولا يلزم وجود تطبيق تابع لجهة خارجية، لذلك إليك كيفية استخدام أدوات تحرير الفيديو الأصلية في هواتف آيفون:

والتوجيهات التالية مخصصة لأجهزة آيفون العاملة بنظام (iOS 13) (والإصدارات الأحدث) ونظام (iPadOS 13) والإصدارات الأحدث. تشمل الأجهزة المدعومة iPhone SE الجيل الأول والإصدارات الأحدث، و iPod touch (الجيل السابع)، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث.

كيفية تحرير الفيديو:

• قم بتشغيل تطبيق الصور في هاتف آيفون من الشاشة الرئيسية لجهازك.

• حدد الألبومات في الجزء السفلي من التطبيق.

• اختر مقاطع الفيديو.

• اضغط على الفيديو الذي ترغب في تحريره.

• اختر تحرير من الجزء الأعلى الأيمن من الشاشة.

• اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيسر أو الأيمن من المخطط الزمني لاستخدام أداة التشذيب.

• اسحب المرساة لليسار أو اليمين لقصها.

• انقر مع الاستمرار فوق (anchor) لتوسيع الجدول الزمني لإجراء تحرير أكثر دقة.

• اضغط على تم في أسفل يمين الشاشة.

كيفية تغيير حجم الفيديو:

يمكنك الآن تغيير حجم مقطع الفيديو في هواتف آيفون دون الحاجة إلى تطبيق تابع لجهة خارجية.

• قم بتشغيل تطبيق الصور في هاتف آيفون من الشاشة الرئيسية.

• حدد الألبومات في الجزء السفلي من التطبيق.

• اختر مقاطع الفيديو.

• اضغط على الفيديو الذي ترغب في تحريره.

• اختر تحرير من الجزء الأعلى الأيمن من الشاشة.

• اضغط على أيقونة الاقتصاص.

• بإصبعك ، اختر (Straighten أو Horizontal أو Vertical).

• حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين لتغيير الحجم، وستظهر أي تغييرات تجريها تلقائيًا.

كيفية قلب وتدوير الفيديو:

• لقلب مقطع فيديو وتدويره على هواتف آيفون العاملة بنظام (iOS 13) والإصدارات الأحدث:

• قم بتشغيل تطبيق الصور في هاتف آيفون من الشاشة الرئيسية.

• حدد الألبومات في الجزء السفلي من التطبيق.

• اختر مقاطع الفيديو.

• اضغط على الفيديو الذي ترغب في تحريره.

• اختر تحرير من الجزء الأعلى الأيمن من الشاشة.

• اضغط على أيقونة الاقتصاص.

• اختر أيقونة الوجه.

• حدد رمز التدوير في الجزء الأعلى الأيسر لتدوير الفيديو، وكرر حسب الضرورة.

كما يمكنك إضافة الفلاتر وكتم الصوت وضبط سطوع الفيديو في هواتف آيفون من خلال الإعدادات ذاتها.