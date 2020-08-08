فيسبوك تصدر تطبيق الألعاب لنظام التشغيل التابع لها لكنها أوقفتها بسبب آبل

أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق الألعاب التابع لها Facebook Gaming، لنظام التشغيل iOS، ولكنها اضطرت إلى إزالة الألعاب القابلة للعب بالكامل منه لاجتياز عملية الموافقة الصارمة على متجر التطبيقات من آبل، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.وقالت شيريل ساندبرج، كبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك في بيان صحفي: "لسوء الحظ، اضطررنا لإزالة وظائف اللعب تمامًا من أجل الحصول على موافقة آبل على تطبيق Facebook Gaming المستقل"، وأضافت أن فيسبوك ستواصل بناء مجتمعات لأكثر من 380 مليون شخص الذين يمارسون الألعاب على فيسبوك سواء سمحت آبل بذلك في تطبيق مستقل أم لا".

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وأوضحت شركة فيسبوك أن شركة التكنولوجيا الأمريكية،رفضت تطبيق Facebook Gaming، عدة مرات في الأشهر الأخيرة، واستشهدت آبل بالسياسة الخاصة بمتجر التطبيقات التابع لها آب ستور لتبرير رفضها، مدعية بأن الغرض الأساسي من التطبيق هو ممارسة الألعاب. واضطر شركة عملاق التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن الألعاب وإزالتها بالكامل من التطبيق المستقل الذي يتم تشغيله على على هواتف آيفون، ويتم استخدام تطبيق Facebook Gaming بشكل أساسي لمشاهدة البث المباشر للألعاب ، مثل استخدام Twitch. ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة فيسبوك مشكلات في متجر آبل App Store ، ويوضح رئيس Facebook Gaming "فيفيك شارما" في تصريح لموقع The Verge: "أن فيسبوك اضطرت لإزالة الألعاب من تطبيقي فيسبوك الرئيسي و Messenger، لسنوات على نظام التشغيل iOS".