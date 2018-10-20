ون بلس كانت أعلنت منذ عدة أيام إنها ستكشف عن هاتفها الرائد OnePlus 6T يوم 30 أكتوبر وبالأمس آبل أعلنت إنها سيكون لديها مؤتمر يوم 30 أكتوبر متوقع أن تعلن فيه عن حواسب Mac جديد وجيل جديد من لوحيات آيباد.

اليوم ون بلس أعلنت عن تغيير موعد مؤتمر الإعلان عن هاتف OnePlus 6T ليصبح يوم 29 أكتوبر بدلاً من 30 أكتوبر والسبب هي آبل حيث تقول ون بلس أن مؤتمر آبل سيؤثر بالسلب على الإعلان عن هاتف OnePlus 6T.

ون بلس ذكرت أن تركيز الجميع سيكون مع مؤتمر آبل لذلك كان من الأفضل تغيير موعد المؤتمر لكي يصبح 29 أكتوبر بدلاً من 30 أكتوبر.