لا تزال شركة ياهو تفحص رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالمستخدمين لبيع البيانات للمعلنين، وهى ممارسة ابتعدت عنها العديد من شركات التكنولوجيا، حيث تجرى حاليا Oath الشركة المالكة لـ "ياهو"، محادثات مع المعلنين لتقديم خدمة لتحليل أكثر من 200 مليون صندوق بريد، حسبما ذكرت مصادر فى وول ستريت جورنال.

18.6667px;">وأكدت Oath للصحيفة أنها تجرى عمليات مسح للبريد الإلكترونى، مضيفة أنها لا تفحص سوى رسائل البريد الإلكترونى الترويجية، وعادةً ما تكون من تجار التجزئة، وأشارت إلى أن المستخدمين لديهم القدرة على الانسحاب.



وتتمثل حجة Oath فى أن البريد الإلكترونى هو نظام مكلف، ولا يمكن للأشخاص توقع الحصول على خدمة مجانية بدون تبادل بعض القيمة، حتى رسائل البريد الإلكترونى فى خدمة البريد الإلكترونى المتميزة من Yahoo، والتى تبلغ تكلفتها 3.49 دولارًا فى الشهر، تخضع للتحليل، ما لم يختر المستخدم,ن إلغاء الاشتراك، والذى يمكن القيام به من خلال الذهاب إلى Ad Interest Manager، ثم يختار opt out، مع ملاحظة أن هذه الصفحة لا توجد فى الإعدادات، مما يجعل من الصعب العثور عليها.

تستخدم Oath خوارزميات لفرز رسائل البريد الإلكترونى فى Yahoo عن طريق تفضيلات المستهلك المختلفة وملفات تعريف الارتباط التى ستعرض للمستخدمين إعلانات مماثلة فى المستقبل، ويمكن للمعلنين بعد ذلك استهداف هذه المجموعات من المستخدمين عند إخراج الإعلانات مع Oath، مع ملاحظة أنه يتم تجاهل رسائل البريد الإلكترونى الشخصية ويتم إخفاء معلومات التعريف الشخصية من البيانات التى تعطى للمعلنين، حسبما قال Oath لوول ستريت جورنال.