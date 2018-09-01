تنطق غدا فعاليات معرض IFA 2018، في العاصمة الألمانية برلين، وبالتزامن مع هذا الحدث عقدت اليوم شركة سوني اليابانية مؤتمراً صحفيا في برلين حيث قامت الشركة بالكشف رسميًا عن هاتفها الذكي Xperia XZ3.
وقامت شركة سوني هذا العام بالاهتمام كثيرا بتدعيم هاتفها الذكي يعتاد قوي لكن ما يعيب الهاتف فقط ربما التصميم، لكن في جانب المواصفات يمثل الهاتف خيار مناسب لمحبين الشركة وخاصة أن Xperia XZ3 من فئة الهواتف الراقية المواصفات.
ويقدم Xperia XZ3 المواصفات الآتية:–
شاشة OLED منحنية الطرفين بحجم 6 إنش وبدقة 2880 × 1140 بيكسل.
زجاج حماية Gorilla Glass 5.
معالج ثماني النواة من طراز Snapdragon 845.
ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت.
مساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت.
شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار.
كاميرا الخلفية، تضم المستشعر Motion Eye بدقة 19 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.
كاميرا امامية بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 1.9.
بطارية 3300 ميلي امبير/ساعة.
يدعم NFC والبلوتوث 5.0.
نظام التشغيل: Android 9 Pie.
أخيرا من المتوقع أن يصل الهاتف Xperia XZ3 إلى رفوف المتاجر في أواخر شهر سبتمبر المقبل بسعر 899 دولار أميركي.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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