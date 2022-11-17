تعطل رقم خدمة الطوارئ وشبكة الهاتف شمالي ألمانيا

أعلن مركز المراقبة والإدارة التابع لشرطة هامبورغ، تعطل رقم خدمة الطوارئ وشبكة الهاتف بالمدينة الواقعة شمالي ألمانيا وقال المركز: "يبدو أن اضطرابات حدثت في كامل شبكة الهاتف في هامبورغ حاليا، وقد تأثرت بذلك جزئيا بعض مراكز الخدمة لدينا، وكذلك رقم خدمة الطوارئ 110".