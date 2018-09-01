أضاف موقع "تويتر"، ميزة جديدة للمستخدمين حيث تقترح عليهم إلغاء متابعة الأشخاص الذين لا يتواجدون بشكل منتظم على موقع التدوينات القصيرة.

وكتبت الشركة في مدونتها: «نحن نعلم أن الأشخاص يريدون جدولًا زمنيًا مناسبًا على تويتر، إحدى الطرق للقيام بذلك هي عن طريق إلغاء متابعة الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل منتظم».

وأضافت الشركة: «أجرينا اختبارًا محدودًا للغاية للحسابات السطحية التي لم يكن الأشخاص يتعاملون معها للتحقق مما إذا كانوا يرغبون في إلغاء متابعتها».