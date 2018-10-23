تستعد شركة أبل للكشف عن جهاز آيباد برو نهاية أكتوبر الجاري، وإليكم بعض التسريبات الجديدة عن مواصفات الهاتف المنتظر.

سيأتي مع تصميم مشابه تماما لهاتف iPhone XS، إذ يضم حواف أرق هذه المرة وبشكل عام يبدو الجهاز أكثر نحافة من ذى قبل.

كما أن الشائعات تفيد بأن أبل قد تتخلى عن زر الـ home بشكل كامل فى جهاز iPad Pro القادم ، كما فعلت مع أجهزة آيفون الجديدة.

وسيعتمد على ميزة Face ID بدلاً منه، وبالحديث عن Face ID، على عكس هواتف آيفون، ستعمل الميزة على الآيباد على الوضع الرأسى والأفقى.

وتشير التقارير إلى أنه سيكون هناك حجمان لجهاز iPad Pro القادم، وسيأتى جهاز آيباد برو الأكبر حجمًا بقياس 12.9 بوصة والآخر 10.5 بوصة.