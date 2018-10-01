من دون الكثير من الضجة الإعلامية، قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميا عن جهاز لوحي جديد تحت إسم Huawei MediaPad M5 Lite. ويمتاز هذا الجهاز اللوحي الجديد بهيكل موحد مصنوع من الألومنيوم، فضلا عن أربع مكبرات للصوت معززة من قبل شركة Harman/Kardon وتعمل مع نظام الصوت Histen 5.0 من شركة Huawei.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد قامت شركة Huawei بتزويد جهاز Huawei MediaPad M5 Lite الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 659، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB.

وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع بطارية بسعة 7500mAh قادرة على توفير ساعات طويلة من الإستخدام، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo ومع واجهة EMUI 8.0. وبناء على المنطقة التي تتواجد فيها، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع القلم الرقمي Huawei M-Pen Lite والذي يدعم 2048 مستوى من حساسية الضغط.

عموما، الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M5 Lite سيكون متوفرًا باللون الذهبي والفضي على الرغم من أنه لم يتم بعد الكشف عن السعر.