من دون الكثير من الضجة الإعلامية، قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميا عن جهاز لوحي جديد تحت إسم Huawei MediaPad M5 Lite. ويمتاز هذا الجهاز اللوحي الجديد بهيكل موحد مصنوع من الألومنيوم، فضلا عن أربع مكبرات للصوت معززة من قبل شركة Harman/Kardon وتعمل مع نظام الصوت Histen 5.0 من شركة Huawei.
وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد قامت شركة Huawei بتزويد جهاز Huawei MediaPad M5 Lite الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 659، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB.
وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع بطارية بسعة 7500mAh قادرة على توفير ساعات طويلة من الإستخدام، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo ومع واجهة EMUI 8.0. وبناء على المنطقة التي تتواجد فيها، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع القلم الرقمي Huawei M-Pen Lite والذي يدعم 2048 مستوى من حساسية الضغط.
عموما، الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M5 Lite سيكون متوفرًا باللون الذهبي والفضي على الرغم من أنه لم يتم بعد الكشف عن السعر.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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