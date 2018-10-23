تويتر يخطط لإضافة زر لتعديل التغريدات

يخطط موقع "تويتر" لإضافة زر تعديل Edit للتغريدات، استجابة لطلبات عدة من المستخدمين منذ سنوات طويلة.

وطالب Jeffree Star، واحد من مشاهير يوتيوب، ولديه مليوني متابع، الشركة لتقديم طريقة للمستخدمين لتعديل التغريدات التى قاموا بنشرها بالفعل.

وفي سابقة نادرة، أجاب تويتر على المستخدم قائلاً إن الطلب "قد تم ملاحظته"، فهذه الميزة تعد مطلب دائم من مستخدمي تويتر يطالبون بها منذ سنوات، ففي الوقت الحالي يجب ترك أخطاء التغريدات على الموقع، أو حذف المشاركة بأكملها ثم نشرها مرة أخرى.

بعض المستخدمين الأكثر نفوذاً في الموقع قاموا بالضغط من أجل إدخال ميزة التعديل، إذ طالبت كيم كارداشيان في وقت سابق من هذا ا لعام رئيس تويتر جاك دورسي في هذا الشأن.

ولطالما قاومت الشركة بشدة المطالبة بالزر، وفي عام 2016، قال رئيس المنتج كيفين ويل أن القدرة على تغيير تغريدة لها مشاكل محتملة، فعلى سبيل المثال، يمكن تعديل محتوى منشور من محتوى غير ضار إلى شيء مثير للجدل، ويتم تعميمه على نطاق واسع قبل إزالته.