hmd تطلق هاتف نوكيا 106 ببطارية تدوم 21 يوم في وضع الاستعداد

تعد الهواتف الذكية هي المسيطرة على جوانب الحياة اليومية فلا نكاد نرى شخص لا يحمل هاتفاً ذكياً في الوضع الطبيعي أو يعتبر أن الهواتف المحمولة الكلاسيكية جزء من الذكرى، لكن مازال لتلك الهواتف محبيها من الأشخاص العاديين أو العمليين.

ويعتبر هاتف نوكيا 106 الذي أعلنت عنه الشركة الفنلندية HMD Global من الهواتف المحمولة التي تتسم بالبساطة وتركز على عملية الاتصال الخلوي بشكل أساسي، حيث يملك الهاتف شاشة 1.8 بوصة بدقة عرض 160*120 ويمكن للهاتف حفظ جهات اتصال تصل 2000 رقم بالاضافة لقدرته على الاحتفاظ بـ 500 رسالة قصيرة، وبطارية تمكث 15.7 ساعة في الوضع النشط و21.9 يوم في وضع الاستعداد وفقاً لورقة المواصفات الملحقة، أما في حالة استخدامه كجهاز راديو تستطيع البطارية أن تعمل بشكل جيد أيضاً تصل لـ36 ساعة.

ويزن الهاتف 70 جراماً وتبلغ سعة بطاريته 800 ملي أمبير ويملك منفذ شحن مايكرو USB، ويعمل بنظام نوكيا البرمجي الخاص بهواتفها المحمولة + Series 30، ويتوفر في السوق اليوم بلونين وهما الأزرق القاني والرمادي الفاتح ويتبع سعره المنطقة التي يباع فيها.