كشفت شركة فيفو الصينية منذ قليل عن هاتفها الذكي Vivo V11، وهو الهاتف الثالث الذي تطلقه الشركة في أقل من شهر تقريبا ويتميز بتصميم ذو نتوء صغير جدًا ضمن شاشة العرض.

وأشارت الشركة الصينية فيفو، بأن شاشة هاتفها الجديد تحمل الاسم "Halo Fullview Display" وهي بحجم 6.41 انش من نوع Super AMOLED بدقة وضوح 1080.

وعمدت الشركة إلى تضمين الهاتف بمعالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 660 ثماني الأنوية بتردد 2.2 جيجاهيرتز ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 512، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

ويحمل الهاتف المزود ببطارية بسعة 3400 ميلي أمبير/ساعة كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل للمستشعر الاول و 5 ميجابيكسل للمستشعر الثاني، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لفتح الهاتف عن طريق وجه المستخدم المسمى بتقنية Face Access بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مدمج في شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

ويعمل الهاتف المدرج ضمن فئة الهواتف المتوسطة بواجهة المستخدم Funtouch 4.5 المعتمدة على أندرويد أوريو 8.1، وتجدر الإشارة بأن الواجهة الجديدة تحمل محرك الذكاء الاصطناعي Jovi لتخصيص موارد وحدة المعالجة المركزية والذاكرة لاستخدام أكثر كفاءة.