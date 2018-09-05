كشفت شركة فيفو الصينية منذ قليل عن هاتفها الذكي Vivo V11، وهو الهاتف الثالث الذي تطلقه الشركة في أقل من شهر تقريبا ويتميز بتصميم ذو نتوء صغير جدًا ضمن شاشة العرض.
وأشارت الشركة الصينية فيفو، بأن شاشة هاتفها الجديد تحمل الاسم "Halo Fullview Display" وهي بحجم 6.41 انش من نوع Super AMOLED بدقة وضوح 1080.
وعمدت الشركة إلى تضمين الهاتف بمعالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 660 ثماني الأنوية بتردد 2.2 جيجاهيرتز ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 512، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.
ويحمل الهاتف المزود ببطارية بسعة 3400 ميلي أمبير/ساعة كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل للمستشعر الاول و 5 ميجابيكسل للمستشعر الثاني، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لفتح الهاتف عن طريق وجه المستخدم المسمى بتقنية Face Access بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مدمج في شاشة العرض الخاصة بالهاتف.
ويعمل الهاتف المدرج ضمن فئة الهواتف المتوسطة بواجهة المستخدم Funtouch 4.5 المعتمدة على أندرويد أوريو 8.1، وتجدر الإشارة بأن الواجهة الجديدة تحمل محرك الذكاء الاصطناعي Jovi لتخصيص موارد وحدة المعالجة المركزية والذاكرة لاستخدام أكثر كفاءة.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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