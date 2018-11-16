يعمل يوتيوب على توسيع وتيرة عروضه المدفوعة تتوسّع إلى المزيد من البلدان، حيث بعد الإطلاق الحصري في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي، الآن هناك أكثر من 25 دولة حول العالم تدعم كلٍ من خدمة YouTube Premium و Music Premium، واليوم هناك 7 دول جديدة تنضم إلى هذا الدعم وهي:

تشيلي.

كولومبيا.

اليابان.

بيرو.

البرتغال.

سويسرا.

أوكرانيا.

وللبدء، انتقل إلى youtube.com/premium واشترك، حيث تقدم “يوتيوب للموسيقى” بثًا موسيقيًا بدون مقاطع الفيديو، وهي مجانية لكن مع وجود الإعلانات وعدم التشغيل أو التنزيل بلا اتصال، أما إذا كنت تريد الوصول بدون إعلانات وبدون اتصال، فيمكنك الحصول على Music Premium.

كذلك تمنحك خدمة YouTube Premium الأكثر شمولية المزايا نفسها التي يتمتع بها تطبيق Music Premium بالإضافة إلى تجربة خالية من الإعلانات عبر جميع مقاطع فيديو يوتيوب وحتى الوصول إلى المحتوى الحصري.