قد تحدثنا في وقت سابق عن إعلان يوتيوب عن توفير طرق غير تقليدية للمعلين للاستفادة من منصتها، ولعل منصة ايفينت برايت “Eventbrite” ستكون من أوائل المستفيدين من عمليات الإعلان الجديدة، حيث تعاقدت المنصة التقنية العالمية لتنظيم الحفلات مع يوتيوب لبيع تذاكر الحفلات أسفل الفيديوهات المعروضة في قنوات الموسيقيين الرسمية، عبر أيقونة ستسمح للمعجبين بشراء تذاكرهم لحضور الحفلات بشكل مباشر عبر موقع ايفينت برايت بضغطة واحدة.

وكما نوهت الشركة إلى أن شراكتها هذه بالإضافة لتعاقدها مع Ticketmaster، جعلها تغطي نسبة 70% من سوق التذاكر في الولايات المتحدة، حيث ستستمر في توسيع رقعة عملها مع فنانين جدد وزيادة قوة الأداء عبر اليوتيوب لتتوج هذا العمل بالجمع بين الفنانين ومعجبيهم معاً عبر العروض المباشرة.

ومن المؤكد أن تخصيص عروض بيع التذاكر أسفل الفيديوهات الموسيقية يرجع للاقبال الكبير من المستخدمين على هذا النوع على وجه الخصوص، حيث أن اكبر نسبة مشاهدة على المنصة ترجع لأغنية ديسباسيتو بـ 5.6 مليار مشاهدة للحظة، وكون الفئة العمرية لـ 60 % من زوار يوتيوب في الولايات المتحدة تتراوح بين 35 -54 عاماً وفقاً لدراسة لقوقل، فذلك يشكل سوق ممتاز وفعال لبيع التذاكر فعلاً.