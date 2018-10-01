تليجرام يصلح ثغرة خطيرة بتطبيقه على الأجهزة المكتبية

أطلقت شركة تليجرام تحديثا جديدا لنسخة تطبيقها للأجهزة المكتبية، إلا أنه على ما يبدو أن التحديث الجديد يضم ثغرة برمجية، والتى اكتشفها أحد الباحثين الهنديين، وكانت تؤدى لتسريب رقم IP.
ووفقا لما نشره موقع zdnet الأمريكى فإن الثغرة كانت متواجدة بنسخة سطح المكتب من التطبيق على منصات ويندوز وماك ولينيكس، التى تقوم بإظهار رقم IP عند إجراء مكالمة صوتية فى حالة عدم تخصيص خيار (nobody) وذلك عند ضبط المكالمات الصوتية المباشرة.
ويأتى ذلك نتيجة أن اتصال الند للند المستخدم فى إجراء المكالمات المباشرة ليس مشفر بشكل ذاتى، وهو الأمر الذى يؤدى إلى إظهار هوية المستخدمين، مما يهدد بعض المستخدمين الذين يجدون فى التطبيق وسيلة لحماية الخصوصية.
ويمكن التغلب على هذا الأمر من خلال تغيير الخيار إلى nobody، إلا إنه سيتسبب فى ضعف جودة الصوت أحيانا.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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