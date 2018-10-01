جوجل تطلق برنامج أبطال الإنترنت للأطفال
آخر تحديث GMT01:02:54
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

جوجل تطلق برنامج "أبطال الإنترنت" للأطفال

العرب اليوم -

العرب اليوم - جوجل تطلق برنامج "أبطال الإنترنت" للأطفال

صورة أرشيفية
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت شركة جوجل اليوم عند إطلاقها لبرنامج الأطفال "أبطال الإنترنت" الذي يهدف إلى مساعدتهم على استكشاف الشبكة العنكبوتية بأمان وثقة، حيث أن البرنامج يقدم بشكل تفاعلي أساسيات السلامة الرقمية للأطفال والمعلمين وأولياء الأمور لمساعدتهم على اتخاذ القرارات بشكل أذكى.

وتركز منصة “أبطال الإنترنت” بشكل أساسي على 5 مبادئ تساعد الأطفال في الإبحار مع عالم الإنترنت بكل أمان، وذلك بتعليمهم استخدام الشبكة بذكاء، حذر، ثقة، لطف، وشجاعة.

وبجانب تلك الأساسيات، فإن المنصة تقدم لعبة “عالم الإنترنت” التي تساعد على تجنب عمليات الاحتيال والخداع، وكذلك التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى تعلم أساسيات الخصوصية والحفاظ على السمعة الرقمية وأهمية الإبلاغ عن المحتوى الغير لائق، وهذا كله من خلال مغامرات ممتعة داخل اللعبة.


وقد قامت جوجل بتطوير هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسات مختصة بالحماية والأمن الإلكتروني مثل المؤسسة العالمية وغير الربحية Family Online Safety Institute، وجمعية iKeepSafe، والمنظمة غير الربحية ConnectSafely.

وعلق طارق عبدالله المدير الإقليمي للتسويق في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقوله "نحن نؤمن بدور التكنولوجيا في إطلاق العنان للإبداع وإتاحة الفرص حتى للأطفال، لكن في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون الأطفال على اطّلاع تام على سبل الاستخدام الآمن للإنترنت ليتمكنوا من الاستمتاع بالفرص التي يتيحها لهم التواصل في العصر الرقمي".

وأضاف عبدالله “نريد أن يتمكن جميع الأطفال من حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، وتجنب المحتوى غير اللائق، ومحاولات التصيد الاحتيالية، وهم في رحلة استكشاف عالم الإنترنت. سيتيح برنامجنا الجديد تزويد المعلمين وأولياء الأمور بمراجع قابلة للتطبيق لتعليم أساسيات المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للإنترنت في إطار تجربة ممتعة واستثنائية لأطفال العالم العربي.”

وتقول الشركة أن نتائج استبيانها مع عدد من المعلمين في العالم العربي أفادت بأن غالبيتهم مع أهمية بدء تعليم السلامة الإلكترونية للأطفال في المنازل قبل المدارس. من جانبه، فإن %98 من المعلمين يرون أن موضوع الأمان الإلكتروني يجب أن يكون جزءًا أساسيًا في المنهاج الدراسي. كما أفاد 1 من أصل 3 معلمين على مرورهم على الأقل بحادثة واحدة متعلقة بالأمان الإلكتروني في المدرسة (مثل مشاركة المعلومات الشخصية أو التنمُّر الإلكتروني). بالإضافة إلى أن %84 من المعلمين أعربون عن أنهم لا يمتلكون المراجع اللازمة لتعليم الطلاب أساسيات الأمان الإلكتروني.

علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جوجل تطلق برنامج أبطال الإنترنت للأطفال جوجل تطلق برنامج أبطال الإنترنت للأطفال



أخبار ذات صلة

GMT 22:07 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مايكروسوفت ستوقف دعم سكايب 7.0 الكلاسيكي مع بداية نوفمبر
العرب اليوم - مايكروسوفت ستوقف دعم سكايب 7.0 الكلاسيكي مع بداية نوفمبر

GMT 21:53 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مميزات تحديث أكتوبر "Version 1809" الخاص بنظام ويندوز 10
العرب اليوم - مميزات تحديث أكتوبر "Version 1809" الخاص بنظام ويندوز 10

GMT 21:45 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مايكروسوفت تجلب ميزة جديدة لتطبيق SwiftKey
العرب اليوم - مايكروسوفت تجلب ميزة جديدة لتطبيق SwiftKey

GMT 21:33 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أبل تطلق إعلان جديد للترويج لهواتفها iPhone XS و XS Max
العرب اليوم - أبل تطلق إعلان جديد للترويج لهواتفها iPhone XS و XS Max

GMT 21:20 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على مواصفات وسعر أجهزة تلفاز Mi LED Pro الجديدة
العرب اليوم - تعرف على مواصفات وسعر أجهزة تلفاز Mi LED Pro الجديدة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جوجل تطلق برنامج أبطال الإنترنت للأطفال جوجل تطلق برنامج أبطال الإنترنت للأطفال



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مشاركتها في عرض أزياء لوريال باريس

المغنية شيريل تتألق بفستانها الفضي المزين بالخرز

باريس - مارينا منصف

تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:14 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

ديمنا جفاساليا ينقل "بالنسياغا" إلى قمة عرش الموضة
العرب اليوم - ديمنا جفاساليا ينقل "بالنسياغا" إلى قمة عرش الموضة

GMT 06:06 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل 10 جزر في العالم لقضاء عطلة سياحية قصيرة
العرب اليوم - أفضل 10 جزر في العالم لقضاء عطلة سياحية قصيرة

GMT 07:27 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

خدعة "المرآة الزجاجية" أحدث أفكار ديكور المنزل العصري
العرب اليوم - خدعة "المرآة الزجاجية" أحدث أفكار ديكور المنزل العصري

GMT 04:56 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

وزير خارجية كوريا الشمالية يدعو واشنطن إلى الالتزام بوعودها
العرب اليوم - وزير خارجية كوريا الشمالية يدعو واشنطن إلى الالتزام بوعودها

GMT 05:49 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مستشارة الرئيس الأميركي تؤكّد تعرضها لاعتداء جنسي
العرب اليوم - مستشارة الرئيس الأميركي تؤكّد تعرضها لاعتداء جنسي

GMT 08:07 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

إيزابيل مارانت تكشف عن مجموعتها الجديدة من أزياء صيف2019
العرب اليوم - إيزابيل مارانت تكشف عن مجموعتها الجديدة من أزياء صيف2019

GMT 05:51 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

الكشف عن أهمّ المواقع السياحية المميَّزة في اليابان
العرب اليوم - الكشف عن أهمّ المواقع السياحية المميَّزة في اليابان

GMT 06:56 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

"فالسبار" تستوحي ألوان الديكورات من إطلالات الأميرة يوجين
العرب اليوم - "فالسبار" تستوحي ألوان الديكورات من إطلالات الأميرة يوجين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:07 2015 الخميس ,26 شباط / فبراير

صناعة الطبول التقليدية العمانية حِرفة تتناقلها الأجيال منذ 40 عامًا
العرب اليوم - صناعة الطبول التقليدية العمانية حِرفة تتناقلها الأجيال منذ 40 عامًا

GMT 06:49 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مطار جزيرة "سانت هيلانة" النائية يصبح جاهزًا لاستقبال الطائرات
العرب اليوم - مطار جزيرة "سانت هيلانة" النائية يصبح جاهزًا لاستقبال الطائرات

GMT 05:08 2015 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

حلول ذكرى ميلاد الرسام بابلو بيكاسو مؤسس المدرسة التكعيبية الفنية
العرب اليوم - حلول ذكرى ميلاد الرسام بابلو بيكاسو مؤسس المدرسة التكعيبية الفنية

GMT 03:20 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

المصممون المغاربة يمزجون اللون الأحمر والذهبي في تصميم القفطان المغربي
العرب اليوم - المصممون المغاربة يمزجون اللون الأحمر والذهبي في تصميم القفطان المغربي

GMT 22:15 2016 الأحد ,14 آب / أغسطس

Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب
العرب اليوم - Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب

GMT 06:45 2014 الثلاثاء ,26 آب / أغسطس

كيم كاردشيان ترتدي "البكيني الأحمر" على شواطئ المكسيك
العرب اليوم - كيم كاردشيان ترتدي "البكيني الأحمر" على شواطئ المكسيك

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 14:45 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

ايقاف خمسيني وشاب متلبسين بممارسة الجنس في أسفي
العرب اليوم - ايقاف خمسيني وشاب متلبسين بممارسة الجنس في أسفي

GMT 18:48 2018 السبت ,19 أيار / مايو

نشطاء يكشفون فبركة برنامج "رامز تحت الصفر" بعد حلقة ريم مصطفى
العرب اليوم - نشطاء يكشفون فبركة برنامج "رامز تحت الصفر" بعد حلقة ريم مصطفى

GMT 19:09 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

20 دولة في الجولة الخامسة من بطولة البحر المتوسط الدولية للغولف
العرب اليوم - 20 دولة في الجولة الخامسة من بطولة البحر المتوسط الدولية للغولف

GMT 04:36 2016 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

أجمل عشرة شواطئ في إيطاليا تفتح أبوابها لزيارتها في الصيف
العرب اليوم - أجمل عشرة شواطئ في إيطاليا تفتح أبوابها لزيارتها في الصيف

GMT 16:07 2013 الخميس ,28 آذار/ مارس

معرض فني يُجسد لحظات السعادة في حياة ضحايا بركان "فيزوف" في بومبي
العرب اليوم - معرض فني يُجسد لحظات السعادة في حياة ضحايا بركان "فيزوف" في بومبي

GMT 02:01 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان

هايدي سعيد تكشف تجربتها مع الصلصال في تصميم الديكور
العرب اليوم - هايدي سعيد تكشف تجربتها مع الصلصال في تصميم الديكور

GMT 00:42 2018 السبت ,27 كانون الثاني / يناير

صافيناز تنشر فيديو ترويجي للسياحة في مصر عبر "الانستغرام"
العرب اليوم - صافيناز تنشر فيديو ترويجي للسياحة في مصر عبر "الانستغرام"

GMT 14:54 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو

السعودية تُعلن السماح للمرأة بقيادة السيارات بدءً من 24 حزيران
العرب اليوم - السعودية تُعلن السماح للمرأة بقيادة السيارات بدءً من 24 حزيران

GMT 00:24 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

فرقة "بوسان" الكورية للطبول تقدم عروضها بالإسكندرية
العرب اليوم - فرقة "بوسان" الكورية للطبول تقدم عروضها بالإسكندرية

GMT 12:45 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

القضاء على ارهابي في جبل بيرينو
العرب اليوم - القضاء على ارهابي في جبل بيرينو
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab