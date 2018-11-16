أمازون تطلق نسخة باللون الأحمر للجيل الثاني من ايكو

عرضت شركة أمازون نسخة باللون الأحمر للجيل الثاني من أمازون ايكو في خضم دعمها لسلك المنتجات الداعمة للأعمال الإنسانية والتي تتميز باللون الأحمر وذلك لمحاربة مرض نقص المناعة الفيروسي (الايدز)، وقد قامت الشركة العام الماضي بإطلاق نسخة مشابهة وتخصيص مبلغ 10$ من كل قطعة تباع لصالح محاربة المرض.

وسيحظى ايكو الجديد بنفس المواصفات التي تتمتع فيها النسخة الأصلية لكن سيختلف اللون الخارجي الذي يتميز باللون الأحمر، لتنضم أمازون لشركة آبل بمضمار المساهمة في الجوانب الإنسانية من باب المنتجات الحمراء حيث أطلقت آبل نسخة مخصصة باللون الأحمر من أيفون 7 وأيفون 8 بجانب عدداً من الاكسسورات الحمراء على مدار السنوات السابقة.

ويتوفر أمازون ايكو للطلب المسبق منذ الأمس ويبلغ سعره 99.99$ وسيطرح في الأسواق في الخامس من ديسمبر القادم، فيما سيحظى على تخفيض خلال فترة الجمعة السوداء كما يطلق عليها ليصل سعره 69$ والتي ستشمل تبرع الشركة بـ10$ منهاأيضاً لصالح محاربة الإيدز.