وان بلس تستغني عن منفذ السماعة في oneplus 6t وتطرح سماعة type c

أعلن الشريك المؤسس في شركة وان بلس المعروفة بهواتفها الرائدة، كارل بي، عن عمل الشركة على إلغاء مدخل السماعات 3.5 مم في هاتفها القادم هذا العام OnePlus 6T على طريقة ما قامت به آبل مسبقًا في هواتفها، وبرر ذلك كون اغلب مستخدميها يملكون سماعات أذن لاسلكية لاستخدامها.

وقال كارل بي في مقابلة مع موقع TechRadar، أن الشركة اتخذت قرارها بناءً على دراسة مستخدمي هواتفها، حيث أن 59% من المستخدمين يستخدمون سماعات لاسلكية على هواتف الشركة حتى قبل إطلاق شركته لسماعاتها اللاسلكية. وأوضح أن هذا الأمر سيؤثر بالإيجاب أيضًا على هواتف الشركة من ناحية البطارية، لأن إلغاء المنفذ سيسمح باستغلال المساحة لزيادة حجم البطارية.

على الناحية الأخرى، فإن الشركة لم تُنهي نظام السماعات اللاسلكية في هواتفها ولا حتى قامت بصناعة تحويلة “دونغل” على طريقة آبل، بل أعلنت عن سماعة أذن سلكية جديدة تعمل بمنفذ USC Type C المستخدم في الشحن، والأبرز من ذلك هو سعر 19.99$ التي ستتاح به، وهو ما يوفر خدمة كبيرة ليس فقط لأصحاب هواتف وان بلس، بل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد التي لا تحتوي منفذ سماعة.