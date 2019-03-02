أعلن تطبيق المراسلة الفورى "واتساب"، أنه سيوفر ميزة "البحث المتقدم"، والتى ستكون أكثر فائدة من البحث العادى المتوافر فى الإصدار الحالى.

ويمتاز "البحث المتقدم" فى واتساب بأنه سيمكن المستخدم من إجراء فلترة وتنقية لما يبحث عنه، إذ سيصبح مخيرا ما إذا كان يرغب فى البحث بداخل صور أو روابط أو ملفات صوت أو فيديو أو صور "جيف".

كما أن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدم وللمرة الأولى تاريخ لكل ما بحث عنه، وفى الإمكان مسحه بواسطة زر"Clear"، وتتوفر ميزة "البحث المتقدم" لأصحاب هواتف "أيفون"، وليس من المعلوم متى ستتوافر لأصحاب هواتف "أندرويد".