يوتيوب يضيف ميزتين جديدتين بتطبيق الأطفال الخاص به

أضاف يوتيوب ميزتين جديدتين إلى تطبيقه الخاص بالأطفال، لمنح الآباء المزيد من التحكم فى ما يشاهده أطفالهم، إذ أصبح لدى الأهل الآن خيار يمكنهم من تقييد ما يشاهده أطفالهم واقتصاره على المحتوى الذى يقومون بالموافقة عليه فقط.
فبعد تحديد الأهل "للمحتوى المعتمد فقط" فى الملف الشخصى للطفل، لن يتمكن أطفالهم من البحث عن المحتوى بأنفسهم، وبدلاً من ذلك، سيكون بإمكانه الوصول إلى مقاطع الفيديو أو القنوات أو مجموعة من القنوات التى أضافها الآباء فقط.
ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، أما الميزة الثانية هى إعداد جديد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 سنة، إذ سيكون لدى الآباء الآن خيارين للعمر للاختيارمن بينهما وهما "الأصغر" و"الأكبر" - فى إعدادات الطفل، وتؤثر هذه الخيارات على نوع المحتوى الذى يعرض للأطفال.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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