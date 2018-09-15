يوتيوب يضيف ميزتين جديدتين بتطبيق الأطفال الخاص به

أضاف يوتيوب ميزتين جديدتين إلى تطبيقه الخاص بالأطفال، لمنح الآباء المزيد من التحكم فى ما يشاهده أطفالهم، إذ أصبح لدى الأهل الآن خيار يمكنهم من تقييد ما يشاهده أطفالهم واقتصاره على المحتوى الذى يقومون بالموافقة عليه فقط.

فبعد تحديد الأهل "للمحتوى المعتمد فقط" فى الملف الشخصى للطفل، لن يتمكن أطفالهم من البحث عن المحتوى بأنفسهم، وبدلاً من ذلك، سيكون بإمكانه الوصول إلى مقاطع الفيديو أو القنوات أو مجموعة من القنوات التى أضافها الآباء فقط.

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، أما الميزة الثانية هى إعداد جديد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 سنة، إذ سيكون لدى الآباء الآن خيارين للعمر للاختيارمن بينهما وهما "الأصغر" و"الأكبر" - فى إعدادات الطفل، وتؤثر هذه الخيارات على نوع المحتوى الذى يعرض للأطفال.