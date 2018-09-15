فيسبوك تبني أداة sapfix المدعمة بالذكاء الاصطناعي

بنت فيسبوك أداة برمجية بذكاء اصطناعي تستطيع مسح الأكواد البرمجية والتعرف على الأخطاء فيها بشكل آلي مع تقديم أفضل الحلول لمهندسي البرمجة في كيفية التعامل معها كما جاء في مؤتمر مهندسي الشركة.
وبهده الطريقة تكون فيسبوك قد وفرت الوقت على مهندسيها في في آلية التعامل ومحاولة اكتشاف العطل البرمجي من البداية، وبالتالي أيضاً القيام بعملية تصحيح الأخطاء التي تم العثور عليها بوقت قياسي، وتنوي فيسبوك بإطلاق هذا الأداة الذكية لمجتمع المهندسين، حيث تعتبر خطوة باتجاه أتمتة تصحيح الأخطاء البرمجية.
وصُممت الأداة الجديدة SapFix لتعمل بشكل منفرد أو مع أداة الفحص الذكية التي بنتها فيسبوك سابقاً Sapienz، وقد قال فريق مطوري الأدة في فيسبوك أن هذه علامة هامة في عملية تهجين الذكاء الاصطناعي وتعرض أيضاً دليلاً واضحاً على قدرة الهندسة البرمجية القائمة على البحث على تقليل الاحتكاك والخلاف في تطوير المنظومة البرمجية.
ويعتبر توصل الشركة لمثل هذه الأدوات أمر مهم جداً من ناحية توفير الوقت في حل مثل هذه الأخطاء بشكل آلي، والتفرغ لمشاكل أخرى مازالت تحتاج لحلول، ولا ننسى أيضاً أن هذه الأدوات ستمكن فرق برمجية متواضعة من الوصول لمنتج برمجي أكثر قوة، لكن بلا شك الفائدة للشركات الكبيرة ستكون أكبر.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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