جوجل تتعاون مع سامسونج لتطوير خدمة جديدة للرسائل

تعاونت شركة سامسونج مع شركة جوجل لتقديم خدمة جديدة للرسائل تسمح للمستخدمين بالانخراط في الدردشات الجماعية ومكالمات الفيديو ونقل الملفات الكبيرة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

سيضمن التعاون أن تعمل رسائل أندرويد ورسائل سامسونج معًا بسلاسة، وسيعزز تغطية الاتصالات (RCS)، والذى يعد بمثابة ترقية لنظام الرسائل النصية القصيرة SMS، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وقال باتريك شوميت، نائب الرئيس التنفيذى فى سامسونج: "من خلال تعزيز شراكتنا القوية مع جوجل، سنقدم تجربة مراسلة أكثر ثراء لعملائنا، مما يسمح لهم بالتحدث بسلاسة مع أصدقائهم وعائلاتهم عبر منصات الرسائل، وسيساعد هذا التعاون فى تعزيز زخم الصناعة نحو الرسائل المتقدمة والتغطية العالمية لـ RCS".

وقال أنيل سابهارال، نائب الرئيس لشؤون منتجات الاتصالات والصور فى جوجل: "ستعمل شراكتنا على تعزيز رؤيتنا المشتركة لتجربة مراسلة محسنة بشكل كبير على أندرويد للمستخدمين والعلامات التجارية ونظام التشغيل أندرويد".