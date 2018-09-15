جوجل تتعاون مع سامسونج لتطوير خدمة جديدة للرسائل

تعاونت شركة سامسونج مع شركة جوجل لتقديم خدمة جديدة للرسائل تسمح للمستخدمين بالانخراط في الدردشات الجماعية ومكالمات الفيديو ونقل الملفات الكبيرة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.
سيضمن التعاون أن تعمل رسائل أندرويد ورسائل سامسونج معًا بسلاسة، وسيعزز تغطية الاتصالات (RCS)، والذى يعد بمثابة ترقية لنظام الرسائل النصية القصيرة SMS، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
وقال باتريك شوميت، نائب الرئيس التنفيذى فى سامسونج: "من خلال تعزيز شراكتنا القوية مع جوجل، سنقدم تجربة مراسلة أكثر ثراء لعملائنا، مما يسمح لهم بالتحدث بسلاسة مع أصدقائهم وعائلاتهم عبر منصات الرسائل، وسيساعد هذا التعاون فى تعزيز زخم الصناعة نحو الرسائل المتقدمة والتغطية العالمية لـ RCS".
وقال أنيل سابهارال، نائب الرئيس لشؤون منتجات الاتصالات والصور فى جوجل: "ستعمل شراكتنا على تعزيز رؤيتنا المشتركة لتجربة مراسلة محسنة بشكل كبير على أندرويد للمستخدمين والعلامات التجارية ونظام التشغيل أندرويد".
GMT 20:21 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرموعد إطلاق الهاتف "LG V40 ThinQ" الجديد
GMT 20:09 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرنينتندو تعلن عن مجموعة "Switch" الجديدة
GMT 23:06 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأبل تزيل تطبيق Adware Doctor من متجرها
GMT 23:58 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرفيسبوك تفتتح أول مركز بيانات لها في آسيا
GMT 23:44 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرIMAX تقدم برنامج اعتماد جديد للشاشات وأجهزة العرض والصوت المنزلية
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
أرسل تعليقك