قالت مجلة "فوربس" الأميركية، إن تحديث تطبيق واتسآب الجديد سيجلب إرسال إعلانات إلى المستخدمين ابتداءً من العام المقبل، 2019، وفق الشريك المؤسس للتطبيق، بريان أكتون.
وأكد متحدث باسم التطبيق، أنه سيجري إرسال الإعلانات خلال تحديث جديد يضاف إلى التطبيق العام المقبل.
وواتساب أكثر تطبيق تواصل فوري شعبية في العالم، إذ يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص شهريا، واستحوذ عليه موقع التواصل الشهير فيسبوك عام 2014، لقاء مبلغ 1.4 مليار دولار.
وخلافا لمنصات التواصل الأخرى مثل فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، فإن واتساب خال من الإعلانات، وهو الأمر الذي كان يفخر به مؤسساه.
ونشر أكتون رسالة مقتضبة للغاية عبر تويتر، قال فيها "لقد حان الوقت.. حذف فيسبوك". وصرح في مقابلة مع "فوربس"، أنه غادر فيسبوك بسبب خلاف بشأن كيفية تحقيق الأرباح في واتساب.
وأضاف أن المدير التنفيذي في فيسبوك، مارك زوكربيرغ، وتنفيذيين آخرين في فيسبوك، يريدون إرسال إعلانات مستهدفة للمستخدمين.
وقال أكتون إنه لن يكون سعيدا بوجود الإعلانات المستهدفة، معلنا أنه اقترح إعلانات مقننة للغاية، على أن يتطلب الأمر مبلغا زهيدا، وذلك بعد استخدام عدد كبير من الرسائل المجانية.
وفي وقت سابق هذا العام، استقال الشريك المؤسس للتطبيق، جان كوم، وغادر مجلس إدارة فيسبوك، وذكرت تقارير بأنه استقال أيضا بسبب خلاف حول الدور الذي ستلعبه الإعلانات مستقبلا في واتساب.
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