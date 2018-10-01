جوجل تدفع 9 مليارات دولار لشركة آبل

صدق أو لاتصدق شركة جوجل عملاقة البحث الأمريكية مستعدة أن تقدم صفقه بقمية 9 مليارات دولار إلى غريمها التقليدي شركة آبل مقابل أن تضع الأخيره محرك بحث جوجل افتراضياَ داخل متصفح سفاري.

وفقاً لتقرير جديد من مؤسسة "جولدمان ساكس" المصرفية، فإن جوجل بالفعل مستعدة لتقديم صفقة تبدوا أنها مرضية ربما لشركة آبل على أن يتم رفع المبلغ إلى 12 دولار في مطلع العام المقبل 2019.

وبحسب تصريحات صحفية من المحلل رود هول الذي يعمل في مؤسسة "جولدمان ساكس"، يشير إلى أن العديد من المستخدمين قد يجدون في هذه الصفقة خسائر كبيرة لجوجل ومكسب كبير لشركة آبل لكن الواقع عكس ذلك فشركة ألفابت تجني بالفعل الميارات من الأرباح السنوية من محرك بحثها، ومبلغ 9 مليارات دولار ما هو إلا مبلغ بسيط لا يقارن مع الأرباح المهولة التي تجنيها جوجل.

ويؤكد تقرير "بيزنس إنسايدر" أن المتصفح الافتراضي لأجهزة أبل "سفاري" مسؤول وبشكل كبير عن حجم العمليات التي تجرى على محرك جوجل للبحث.