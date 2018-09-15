شركة F-Secure تكتشف ثغرة أمنية خطيرة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة

اكتشف مستشارون من شركة F-Secure لتوفير الأمن الإلكترونى ثغرة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة التى يمكن أن يستخدمها الهاكرز لسرقة مفاتيح التشفير وغيرها من المعلومات الحساسة، ورغم أن المهاجمين قد يكونون بحاجة إلى الوصول الفعلى إلى الكمبيوتر قبل أن يتمكنوا من استغلال الثغرة، لكن قال Olle Segerdahl مستشار الأمن الرئيسى فى الشركة إنه بمجرد وصول الهاكر إلى الجهاز، فبإمكانه استغلال الثغرة والتحكم حتى فى جهاز الكمبيوتر الأكثر صلابة وأمان فى غضون 5 دقائق تقريبًا.
وأضاف Segerdahl: "عادة لا تكون المؤسسات مستعدة لحماية نفسها من مهاجم لديه حيازة فعلية لجهاز كمبيوتر تابع للشركة، لكن عندما تكتشف أن لديك مشكلة أمنية موجودة فى أجهزة خاصة بكبار مزودى أجهزة الكمبيوتر، مثل الثغرة التى عثر عليها فريق العمل الخاص بى، عليك أن تفترض أن الكثير من الشركات لديها ضعف فى أمانها لا تدركه تمامًا أو على استعداد للتعامل معه".
وأوضح Segerdahl إنهم قد أبلغوا Intel و Microsoft و Apple عن هذه الثغرة، مؤكدا أنهم يعملون مع هذه الشركات لتوفير إرشادات أفضل للمستخدمين وتحسين أمن المنتجات الحالية والمستقبلية.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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