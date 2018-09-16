لعبة pubg mobile تحصل على تحديث جديد

أطلقت شركة Tencent المطورة للعبة PubG أو Player Unknown’s Battlegrounds تحديثا جديدا، ووفر التحديث العديد من المزايا، أهمها انه يتضمن إجراءات مكافحة الغش وفقا لموقع هندي شهير.

ويمكن تحميل خريطة Sanhok الجديدة بشكل مستقل، حيث تضم الخريطة بعض الأسلحة والمركبات الجديدة، كما تظهر البندقية الآلية QBZ لأول مرة مع الخريطة التى تطلق طلقة من عيار 5.56 ملم، كما تحصل البنادق على ملحق جديد يسمى Duckbill، مما يقلل من الانتشار الرأسى ويزيد من الانتشار الأفقى لطلقات النيران.

أما بالنسبة للمركبات فإن الخريطة الجديدة تجلب معها سيارات مضادة للرصاص تتكون من أربعة مقاعد، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل اللاعبين على فرصة للحصول على هبوط جوي بعد المباراة بمحتويات مخصصة، كما يحصل قسم المتجر على معاينات ثلاثية الأبعاد للمركبات، ولن يتم فرض عقوبة على النيران الصديقة عن طريق الخطأ.