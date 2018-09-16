لعبة pubg mobile تحصل على تحديث جديد

أطلقت شركة Tencent المطورة للعبة PubG أو Player Unknown’s Battlegrounds تحديثا جديدا، ووفر التحديث العديد من المزايا، أهمها انه يتضمن إجراءات مكافحة الغش وفقا لموقع هندي شهير.
ويمكن تحميل خريطة Sanhok الجديدة بشكل مستقل، حيث تضم الخريطة بعض الأسلحة والمركبات الجديدة، كما تظهر البندقية الآلية QBZ لأول مرة مع الخريطة التى تطلق طلقة من عيار 5.56 ملم، كما تحصل البنادق على ملحق جديد يسمى Duckbill، مما يقلل من الانتشار الرأسى ويزيد من الانتشار الأفقى لطلقات النيران.
أما بالنسبة للمركبات فإن الخريطة الجديدة تجلب معها سيارات مضادة للرصاص تتكون من أربعة مقاعد، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل اللاعبين على فرصة للحصول على هبوط جوي بعد المباراة بمحتويات مخصصة، كما يحصل قسم المتجر على معاينات ثلاثية الأبعاد للمركبات، ولن يتم فرض عقوبة على النيران الصديقة عن طريق الخطأ.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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