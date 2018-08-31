OneStep+ كاميرا رقمية جديدة من Polaroid بمزايا متطورة

كشفت الشركة المطورة لكاميرات Polaroid الكلاسيكية الشهيرة نسخة رقمية جديدة تحمل اسم OneStep+، والمدعومة بالعديد من مزايا الكاميرا الرقمية المتطورة، ويمكن ربطها بالهاتف الذكى عبر تطبيق، يمكن للمستخدم من خلاله تحميل لقطات Polaroids على Instagram، والتقاط صور شخصية والقيام بالعديد من الأمور الأخرى.



ومثل الإصدارات السابقة، فإن OneStep+ مصنوعة بالكامل من البلاستيك وتستخدم فيلم فورى 600، وهى متاحة بسعر 159.99 دولار.

وتعيد تلك الكاميرا ذكريات كاميرات بولارويد فى حقبة السبعينيات، وذلك بفضل شريط قوس قزح الموضوع بشكل بارز أسفل عدسة الكاميرا.

وأصبح شريط ألوان قوس قزح، شعارًا مبدعًا لعلامة Polaroid على مر السنين، وهو أمر تحاول الشركة الاستفادة منه فى هذا العصر الذى يعتمد فيه أغلب المستخدمين على كاميرات هواتفهم الذكية.