عادة عندما تقوم شركة آبل بإطلاق هواتف iPhone بتصميم جديد، فإنها تصيب العملاء بالجنون مما يؤدي إلى نمو المبيعات. ولكن لم يكن هذا هو الحال مع iPhone X في العام الماضي، في حين أن أداء هذا الهاتف في السوق لم يكن سيئًا إلا أنه لم يكن ناجحًا جدًا كذلك. ومع ذلك، يبدو أن هواتف iPhone XS الجديدة تختبر قصة مختلفة تمامًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة Flurry Analytics المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن مبيعات الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max في الأسبوع الأول كانت أفضل من المبيعات التي حصدها كل من iPhone X و iPhone 8 و iPhone 8 Plus خلال نفس المدة. ويقول التقرير بأن هواتف آبل الجديدة حققت عائدات أكثر بنسبة 7 في المئة خلال الأسبوع الأول مقارنة بالمبيعات الإجمالية لهواتف iPhone الثلاثة التي تم إصدارها في العام الماضي خلال أسبوعها الأول في السوق.

إعتادت شركة آبل الإعلان عن المبيعات التي تحصدها هواتف iPhone الجديدة بعد نهاية الأسبوع، ولكنها توقفت عن القيام بذلك في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكشف لنا الشركة عن نتائجها المالية الرسمية في الشهر المقبل، وآنذاك سنحصل على فكرة أفضل عن مدى نجاح مبيعات هواتف iPhone الجديدة، ومعرفة ما إذا كانت قد تفوقت بالفعل على هواتف iPhone التي تم إصدارها في العام الماضي.

لم يتم إطلاق iPhone XR بعد، لذا فمن غير الواضح كيف سيكون أدائه في السوق. إنه يمثل بديلاً أرخص لـ iPhone XS و iPhone XS Max، ولكن نظرًا إلى أنه يفتقر للعديد من ميزات هذين الهاتفين، فيبقى أن نرى ما إذا كان العملاء على إستعداد للتخلي عن تلك الميزات مقابل السعر المنخفض أو ما إذا كان هذا الهاتف سيشهد نفس مصير iPhone 5C قبل بضع سنوات.