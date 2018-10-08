ينتظر الكثير من المستخدمين الجيل الجديد من أجهزة ألعاب مايكروسوفت المعروفة بـ Xbox، إلا أن الشركة كشفت أنها لا تخطط لإطلاق أجهزة إكس بوكس جديدة خلال الفترة الحالية، بل تسعى لإطلاقها بحلول 2020 على الأقل، وقد كشفت بعض التسريبات عن مجموعة من الحقائق حول أجهزة مايكروسوفت الجديدة والتى نرصد أبرزها كما يلى:

- أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا عن Xbox المقبل خلال شهر يونيو الماضى، فى مؤتمرها السنوى E3 فى لوس أنجلوس.

- تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير 2 من أجهزة ألعاب إكس بوكس لطرحهما للمستخدمين.

- من المنتظر أن يتم طرح وحدات ألعاب إكس بوكس بحلول 2020.

- يقال أن الاسم الكودى الذى يجرى تطوير وحدات الألعاب من خلاله هو Scarlett.

- هناك مجموعة من الألعاب الجديدة قيد التطوير حاليا من قبل بعض الأستوديوهات الجديدة التى اشترتها مايكروسوفت.