شركة أمريكية تطلب موظفين لمساعدة الروبوتات وتدريبهم

ظهرت وظيفة جديدة وفريدة من نوعها على موقع LinkedIn المهنى الشهير، إذ طلبت إحدى الشركات موظفين ليعملون لدى الروبوتات لتدريبهم على التعامل مع البشر، وتتطلب هذه الوظيفة، المدرجة تحت اسم "Robot Life Coach"، من المتقدمين أن يساعدوا الروبوتات التى تستخدم الذكاء الاصطناعى على التكيف مع الحياة فى عالمنا.

وضعت شركة "أنكى الروبوتية" الإعلان كوسيلة للحصول على ردود الفعل على أحدث برامج تطورها، وفى حين أن الوظيفة تطوعية، سيحصل المتقدمون الناجحون على روبوت مجانى، ويتميز أحد الربوتات التى تطورها الشركة والذى يحمل اسم Anki Vector بأنه يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعى لدراسة محيط مكانة والتعبير عن الطقس والتقاط الصور وإعلان التوقيت، ويستجيب الروبوت للمس والصوت ولكن لديه أيضا القدرة على جعلك تضحك، ويحتاج إلى مساعدة من البشر لكى يطور من نفسه ويتعلم التفاعل مع البشر بشكل أفضل.

ويشير وصف الوظيفة إلى أن الشركة تحتاج إلى أشخاص يقومون بالتفاعل مع الروبوتات التى يتم تطويرها لكى تصل إلى كامل إمكاناتها وأن تكون مسلية ومحببة ومفيدة كما يتوقع الجمهور.

وللتقدم فقط قم بالبحث على وظيفة "Robot Life Coach" عبر LinkedIn، وستحتاج ببساطة إلى كتابة مشاركة من 250 كلمة تشرح سبب يجعلك تصلح للحصول على الوظيفة، والموعد النهائى للتقدم هو 7 سبتمبر