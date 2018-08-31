رصد قوس قزح ثلاثى فى حدث فلكى نادر بسماء النرويج

رصد بسماء النرويج فى 26 أغسطس الجارى قوس قزح ثلاثى، فى حدث فلكى نادر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن مشاهدة قوس قزح تعتبر من الظواهر الجوية البصرية الرائعة التى شاهد معظمنا واحدا على الأقل، وفى بعض الأحيان يمكن رؤية اثنين معا تزين السماء، لكن أن يتم رؤية قوس قزح ثلاثى فهذا حدث نادر.



وأضافت أن قوس قزح الغريب هو "قوس منعكس"، ولكى نفهم كيف يتشكل، علينا فهم أولاً كيف تتكون أقواس قوس قزح العادية، فهى تتشكل نتيجة ارتداد ضوء الشمس داخل وخارج قطرات المطر المتساقطة والتى تعمل مثل منشورات صغيرة، حيث تقوم بنشر أشعة الشمس إلى ألوانها الأساسية، والقوسين المتحدين المركز في الصورة هى أقواس قزح طبيعية.



وأشارت إلى أن أقواس قزح المنعكسة تتشكل بنفس الطريقة بفارق واحد: وهو أن مصدر الضوء ليس الشمس، بل انعكاس الشمس من مسطح مائى قريب، وفى تلك المنطقة من النرويج توجد هناك مسطحات مائية قريبة مثل بحر الشمال وعدة مضايق، عندها يصنع ضوء الشمس المنعكس قوس قزح ثالث بين الإثنين الآخرين.