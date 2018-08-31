رصد قوس قزح ثلاثى فى حدث فلكى نادر بسماء النرويج

رصد بسماء النرويج فى 26 أغسطس الجارى قوس قزح ثلاثى، فى حدث فلكى نادر.
وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن مشاهدة قوس قزح تعتبر من الظواهر الجوية البصرية الرائعة التى شاهد معظمنا واحدا على الأقل، وفى بعض الأحيان يمكن رؤية اثنين معا تزين السماء، لكن أن يتم رؤية قوس قزح ثلاثى فهذا حدث نادر.
وأضافت أن قوس قزح الغريب هو "قوس منعكس"، ولكى نفهم كيف يتشكل، علينا فهم أولاً كيف تتكون أقواس قوس قزح العادية، فهى تتشكل نتيجة ارتداد ضوء الشمس داخل وخارج قطرات المطر المتساقطة والتى تعمل مثل منشورات صغيرة، حيث تقوم بنشر أشعة الشمس إلى ألوانها الأساسية، والقوسين المتحدين المركز في الصورة هى أقواس قزح طبيعية.
وأشارت إلى أن أقواس قزح المنعكسة تتشكل بنفس الطريقة بفارق واحد: وهو أن مصدر الضوء ليس الشمس، بل انعكاس الشمس من مسطح مائى قريب، وفى تلك المنطقة من النرويج توجد هناك مسطحات مائية قريبة مثل بحر الشمال وعدة مضايق، عندها يصنع ضوء الشمس المنعكس قوس قزح ثالث بين الإثنين الآخرين.
GMT 20:28 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسجوجل تتعاون مع جامعة "هارفارد" لتطوير ذكاء اصطناعى يتنبأ بالزلازل
GMT 20:21 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسZTE الصينية تخسر 1.1 مليار دولار بسبب الحظر الأمريكى
GMT 20:19 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسمؤسس "تويتر" ورئيس العمليات بـ"فيس بوك" يشهدان أمام الكونجرس
GMT 20:15 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطساصطدام نيزك بمحطة الفضاء الدولية
GMT 20:08 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأبل تستحوذ على شركة جديدة لتطوير نظارات واقع معزز AR
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك