تخطط ألمانيا لمنع استخدام منتجات "هواوي" في تطوير شبكة الـ5G، مع تزايد مخاوف الأمن القومي بشأن الشركة الصينية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان لها، إن أمن شبكة 5G المستقبلية سيكون ذو أهمية كبيرة للحكومة الألمانية وسوف تأخذ في اعتباراها جميع المخاوف في بنائها للشبكة.

وتدرس الحكومة الألمانية إدخال شروط أمنية لإنشاء "5G" والذي سيكون من المستحيل تقريباً على هواوي تحقيقها، لكنها لم تقوم باتخاذ بعد أي قرار بشأن تدابير ملموسة لتشديد الأمن.

وجاءت الخطوة الألمانية في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الضغط على الدول لحظر "هواوي" من تطوير شبكة " 5G" على أسس الأمن القومي، معتبرة أن التكنولوجيا الصينية يمكن استخدامها من قبل حكومة بكين في عمليات التجسس والهجمات الإلكترونية.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" قد صرح أن شركته لم ولن تتجسس نهائياً لصالح الحكومة الصينية.