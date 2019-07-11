توقف تويتر في مصر والعالم بشكل مفاجئ

قال موقع ساب نت الإخباري التقني إن موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد تعطل في وجه مستخدميه بأنحاء العالم، بشكل مفاجئ.

وعند فتح الموقع تظهر رسالة:شيء فني غير صحيح. شكرًا لملاحظتك، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا".

وذكر الموقع أن المستخدمين يشتكون من هذا الانقطاع وعدم قدرة تلك المواقع على تحميل الصور ومقاطع الفيديو.

وعبر عدد من مستخدمي تويتر في الدول العربية ومصر عن استيائهم من العطل.

وتكررت في الفترة الأخيرة أعطال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، ويظهر إن تويتر سيلحق بالقائمة.