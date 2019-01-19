من أهم الأسباب التي تواجه هواوي في عدم قدرتها على دخول الأسواق الأمريكية هو الاتهامات الموجهة لها من قبل الحكومة الأمريكية، بأن الشركة تقوم بالتجسس على المستدخدمين لصالح الحكومة الصينية وهذا بدوره يسبب تهديد أمني وقومي للولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز (عن طريق رويترز)، نفى مؤسس شركة هواوي السيد ريتشارد يو، أي أعمال تجسس قد تقوم بها الشركة من خلال أجهزتها الذكية لصالح الحكومة الصينية مؤكدا أن هواوي على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية لفحص كافة منتجاتها والتأكد إذا ما كان هناك خرق أمني تقوم الشركة به.

وأضاف السيد ريتشارد، بأن الحكومة الصينية لم تطلب أي أبواب خلفية للتجسس على مستخدمي الولايات المتحدة من خلال منتجات هواوي ويضيف أيضًا بأن الصين لا توجد فيها أي قوانين تجبر الشركات التقنية على استخدام معدات خاصة لأغراض غير قانونية.

وقال المدير التنفيذي إن الشركة ستحول تركيزها إلى البلدان التي ترحب بشركة هواوي، هذا يؤكد تقريرًا سابقًا بأن شركة هواوي قد تخلت عن محاولة حذف اسمها في الولايات المتحدة، وذكر المسؤول التنفيذي أن هواوي لديها 30 عقدًا لبناء شبكات 5G في العديد من دول العالم.