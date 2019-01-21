مايكروسوفت كانت تحاول منذ سنوات جاهدة في سوق الهواتف الذكية وكانت أستحوذت على نوكيا لكي تستطيع المنافسة بشكل قوي في سوق الهواتف الذكية ولكن هذا لم ينجح بسبب عدم إهتمام المطورين بتطوير تطبيقات لنظام جديد وإضاعة المال والمجهود على تطوير تطبيقات لنظام مايكروسوفت والتركيز كان على أندرويد و iOS.

عدم دعم المطورين تسبب في فشل نظام مايكروسوفت للهواتف الذكية وأضطرت لبيع نوكيا التي أصبحت تعتمد حالياً على نظام أندرويد وهو ما أعاد للشركة بعض من بريقها وكذلك كشفت عن وقف تطوير نظام ويندوز فون أو ويندوز موبايل نهائياً وأصبح تركيزها على توفير الخدمات الخاصة بها على أندرويد و iOS.

بالأمس مايكروسوفت وصت مستخدمي Windows 10 Mobile بإستخدام أنظمة أندرويد أو iOS بدلاً من نظام Windows 10 Mobile وذلك بسبب وقف الدعم عن النظام بشكل كامل ونهائي في 10 ديسمبر 2019.