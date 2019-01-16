مايكروسوفت تعمل على إنشاء ويندوز خاص بالأجهزة القابلة للطي

تعمل شركة مايكروسوفت على إنشاء نسخة ويندوز جديدة لتعمل على الأجهزة القابلة للطي بالإضافة للأجهزة التي تملك شاشتي عرض، وبحسب المصدر المقرب الذي أطلع الموقع على هذه المعلومات فإن الشركة ستقوم باستغلال نظام تشغيلها وأجهرة Suface في هذا الجانب كونه سيصبح من تقنيات المستقبل التي تعد مجالاً واسعاً ومهما للاستثمار، حسب موقع "The Verge".

حيث تعمل شركة مايكروسوفت على تهيئة نظام ويندوز للتكيف مع الأجهزة القابلة للطي بالإضافة للتطبيقات العاملة عليه لتصبح ملائمة للعمل على هذه الأجهزة، والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بعدة اختبارات لهذا النظام على جهازها صاحب الشاشة المزدوجة الذي يحمل اسم رمزي أندروميدا على مدار العاميين الماضيين، كذلك قد قامت مايكروسوفت بالشراكة مع كل من إنتل وبعض الشركات المصنعة الأخرى للتحضير لتجاربها المستقبلية في هذا الصدد.

فيما لا يخفى عن الجميع درجة المنافسة التي ستواجهها مايكروسوفت بخصوص ويندوز المعد للعمل على الأجهزة القابلة للطي وتلك الأخرى العاملة بالشاشة المزدوجة، كون شركة قوقل كانت سباقة في في الإطار وقدمت عدة نماذج لدعم هذه الأجهزة في وقت سابق من العام وعمدت إلى استغلال التوسع القائم لنظام الأندوريد على الهواتف

الذكية للشركات المختلفة وخصوصاً تلك النماذج التي بدأت بالظهور مؤخراً والتي يمكن تحويلها من هاتف إلى جهاز لوحي.