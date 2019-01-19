تيم كوك يطالب بتمكين المستخدمين من معالجة بياناتهم الشخصية في العالم الرقمي

طالب تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بضرورة العمل على توفير آلية تُمكن مستخدمي الانترنت من المحافظة على بياناتهم الشخصية وتوفر لهم خيار التحكم فيها ومسحها بأي وقت وبشكل مباشر، وذلك في مقالة لكوك نشرها الموقع الإخباري Time Magazine.

حيث سلط الضوء فيها على ما أسماه ” اقتصاد الظل” المبني عن المتاجرة في بيانات المستخدمين الشخصية التي تجمعها الشركات التقنية كالمنصات والشبكات الاجتماعية وشركات الخدمات الالكترونية في الخفاء دون علم المستخدمين لتخدم فيها أغراض تسويقية مستقبلية دون مراعاة خصوصية وحماية البيانات للمستخدم.

فيما أضاف أن المستخدمين بحاجة لحقوق تمكنهم من إدارة

معلوماتهم الشخصية داعياً إلى التقليل والحد من استخدام والاعتماد على البيانات الشخصية في تلك المواقع، حيث عبر عن ضرورة أن تكون آمنة بشكل كافي في الوقت الذي يتوفر للمستخدم خيار مسحها وقتما شاء.

ويبدو واضحاً أن المقصود بمطالبة تيم كوك هذه هو وضع حد لشركات كفيسبوك التي تعرضت لفضائح متعددة خلال العام الماضي من اختراقات لحسابات الملايين من مستخدميها، وتسريب بيانات شخصية للشركات التقنية والسماح لأخرى بالوصول للرسائل الشخصية والإطلاع عليها، والتي صرحت من جانبها عن عملها على أداة من هذا النوع ستطلقها خلال العام تمكن المستخدم من حذف كافة البيانات التي يشاركها مع تطبيقات الطرف الثالث.

ولا يعتبر هذا الحديث غريب عن مدير شركة آبل التي تتباهي بجانب الأمان وحماية بيانات المستخدمين بشكل دائم عارضة إياها كسلعة لجذب المستخدمين لمنتجاتها المختلفة، وابرازها كعلامة فارقة ومهمة بينها وبين الشركات التقنية الأخرى.