الهاكرز يفضلون عمليات التعدين الإلكترونى على هجمات الفدية

قال رئيس شركة "تريند مايكرو" للأمن السيبرانى:" إن هاكرز الإنترنت يبتعدون عن هجمات الفدية التى تجذب الانتباه، ويركزون على أساليب أكثر سرية تهدف إلى سرقة الأموال وموارد الحوسبة عالية القيمة حول العالم.
وقال التقرير الذى يحمل اسم "Midyear Security Roundup 2018":" إن محاولات التعدين الخفى أو ما يعرف بـ "Crypto-jacking " والذى يستخدم فيه الهاكرز أجهزة أشخاص أخرين بهدف تعدين العملات المشفرة، حيث يعمل كود التعدين فى الخلفية بينما يستخدم الضحية حاسوبه كالمعتاد دون أن يشك فى شيء، وهى الهجمات الأكبر تأثيرا فى العالم حتى الآن.
وقد سجلت شركة تريند مايكرو زيادة بنسبة 96 %فى عمليات الكشف عن تعدين العملات المعماة Cryptocurrency فى النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع عام 2017، وزيادة كبيرة بنسبة 956% فى عمليات الكشف مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.
وتشير النتائج السابقة إلى أن هاكرز الإنترنت يتحولون بعديا عن فيروسات الفدية ذات النهج السريع، لصالح الطرق البطيئة التى تعمل فى الخلفية لاستغلال مكونات الكمبيوتر من أجل تعدين العملات الرقمية.
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