أعلنت شركة مايكروسوفت عن عزمها إطلاق خوذة الواقع المختلط HoloLens 2 التى من المتوقع أن تحمل مزايا ذكاء اصطناعى جديدة وتقنيات مشاهدة أفضل.



وفى السياق ذاته دعت الشركة العديد من وسائل الإعلام لتغطية فعاليتها فى مؤتمر الهواتف العالمى MWC 2019 فى برشلونة شهر فبراير المقبل، والتى سيتخللها الكشف.

كانت مايكروسوفت تتجنب حضور مؤتمر الهواتف العالمى فى السنوات الأخيرة بعد توقفها عن إطلاق هواتف ويندوز التى باءت بالفشل، لذلك فإنها ترغب بالعودة للمكان بعد سنوات من الغياب وربما لتقديم شيء لا يقدمه غيرها.

وتعتبر خوذة HoloLens رائدة فى مجال تقنيات الواقع المختلط، وتعمل مايكروسوفت بقوة على استمرار ريادتها من خلال خوذة HoloLens 2 التى ستكشف عنها فى 24 فبراير ومن المتوقع أن تحتوى معالج سناب دراجون 850 لتوفير تقنيات ذكاء اصطناعى أكبر.