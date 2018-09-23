أبل تجري محادثات لتفعيل ميزة طبية داخل ساعتها الذكية الجديدة

أجرت شركة أبل محادثات لتفيعل ميزة طبية خاصة بقياس النشاط الكهربائي للقلب "ECG" داخل ساعتها الذكية الجديدة "Apple Watch Series 4"، بالتعاون مع شركة Health Canada، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر ساعة Apple Watch Series 4 أول جهاز غير طبي يقدم ECG، لذا تحتاج الشركة للحصول على شهادة من السلطات المحلية في كل بلد.
وتعد السلطة الكندية أكثر حذراً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لذا ليس من المؤكد أن تتم الموافقة على هذه الميزة.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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