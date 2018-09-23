أبل تجري محادثات لتفعيل ميزة طبية داخل ساعتها الذكية الجديدة

أجرت شركة أبل محادثات لتفيعل ميزة طبية خاصة بقياس النشاط الكهربائي للقلب "ECG" داخل ساعتها الذكية الجديدة "Apple Watch Series 4"، بالتعاون مع شركة Health Canada، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر ساعة Apple Watch Series 4 أول جهاز غير طبي يقدم ECG، لذا تحتاج الشركة للحصول على شهادة من السلطات المحلية في كل بلد.

وتعد السلطة الكندية أكثر حذراً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لذا ليس من المؤكد أن تتم الموافقة على هذه الميزة.