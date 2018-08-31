6 معلومات عن تسرب الهواء بمحطة الفضاء الدولية

كشفت تقارير مختلفة هذا الأسبوع أن هناك تسريب هواء حدث فى محطة الفضاء الدولية بسبب نيزك، ولم يشعر المراقبون بأن التسرب يمثل خطرًا على أفراد الطاقم، الذين كانوا نائمين فى الوقت الذى تم الكشف فيه عن التسرب، وتم تنبيه أعضاء الطاقم بالمشكلة بعد استيقاظهم، وفيما يلى بعض المعلومات التى يجب معرفتها عن هذا الحادث:

- كشفت أجهزة استشعار الضغط الجوى على متن المحطة أن هناك تسريبا ضئيلا فى الجزء الروسى من المحطة الفضائية.

- التسريب حدث بسبب ثقبا صغيرا فى كبسولة تم استخدامها لإيصال طاقم جديد إلى المختبر المحلق فى الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

- يشير العلماء أن هذا الثقب أصاب الكبسولة بسبب قطعة صخرية كانت تسير بسرعة عالية فى الفضاء.

- أكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن الطاقم المكون من ستة أفراد ليسوا فى خطر بسبب هذا الثقب.

- نشر موقع bbc البريطانى تقرير يشير إلى أن رائد الفضاء الألمانى ألكسندر جيرست، أكد وجود الثقب عن طريق تمرير إصبعه عليه.

- تمكن رواد الفضاء من إجراء إصلاح فورى، ويتم دراسة الوضع لمعرفة إذا كان هناك حاجة لتدخل أقوى.