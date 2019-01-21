قامت شركة لينوفو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Z5 Pro GT في منتصف شهر ديسمبر الماضي. وفي ذلك الوقت، أعلنت شركة Lenovo أنها ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الهاتف في اليوم 15 يناير، ولكن من الواضح أن ذلك لم يحدث. والآن، توصلنا بمعلومات تفيد بأن شركة Lenovo عمدت إلى تأجيل ذلك بحيث قررت الآن تلقي الطلبات المسبقة على هذا الهاتف في اليوم 22 يناير، وهو ما يعني يوم غد الثلاثاء على آمل أن تبدأ ببيع الهاتف في اليوم 29 من شهر يناير الجاري.

وعلى الرغم من أنه تم تغيير تاريخ الإطلاق، فالأسعار لا تزال على حالها، فلا تزال نسخة 6GB/128GB من هذا الهاتف تكلف ما يعادل 390 دولار أمريكي، في حين تكلف نسخة 8GB/256GB ما يعادل 500 دولار أمريكي، ونسخة 12GB/512GB ما يعادل 650 دولار أمريكي.

للتذكير، الهاتف Lenovo Z5 Pro GT يضم 12GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه يضم المعالج Snapdragon 855 ليكون بذلك أول هاتف ذكي في العالم يضم هذا المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم.

وبصرف النظر عن المعالج والذاكرة العشوائية، فالهاتف Lenovo Z5 Pro GT يأتي كذلك مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD مدمج فيها مستشعر بصمات الأصابع علمًا أن هذه الشاشة موضوعة في آلية قابلة للسحب على غرار الهاتفين Honor Magic 2 و Xiaomi Mi Mix 3 تتيح لك الوصول إلى الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تضم مستشعرين بدقة 16 ميجابكسل و 8 ميجابكسل. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Lenovo Z5 Pro GT يأتي كذلك مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 24 ميجابكسل للمستشعر الثاني.

ومن ناحية التصميم، فالهاتف Lenovo Z5 Pro GT يأتي كما تلاحظون في الصورة أعلاه مع إطار من المعدن وواجهة خلفية مغطاة بالزجاج تتبنى نمط ألياف الكربون للتعبير عن السرعة والقوة التي يمتاز بها هذا الهاتف.