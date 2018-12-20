كشفت شركة لينوفو الشهر الماضي عن هاتف منزلق بشاشة كاملة في الصين تحت اسم Z5 Pro بمواصفات متوسطة، يبدو أنه كان مجرد مقدمة للسوق، حيث أعلنت اليوم عن نسخة مطورة منه Z5 Pro GT يأتي بمواصفات أفضل من كل النواحي.

الهاتف الجديد يحمل أحدث معالجات كوالكوم سناب دراغون 855 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت.

من الخلف هناك كاميرتين 16 و 24 ميغابكسل مع كاميرتين من الأمام 16 و 8 ميغابكسل بتقنية الأشعة تحت الحمراء تحتاج لزلق الشاشة حتى تظهر تحتها. الهاتف بقياس كبير حيث يملك شاشة أموليد 6.39 بوصة بدقة 2340*1080 بكسل مع بطارية 3350 ميلي أمبير ومنفذ للسماعات و USB-C.

سيتاح الهاتف للطلب المسبق يوم 15 يناير المقبل قبيل إطلاقه الرسمي في الأسواق بسعر يبدأ من 390 دولار للمواصفات الأقل 6/128 جيجابايت وحتى 640 دولار للمواصفات الأعلى 12/512 جيجابايت.