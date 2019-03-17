تسريبات تفيد يأن هواتف ايفون المقبلة ستضم كاميرا ثلاثية

كشفت تقارير حديثة أن أحد الإصدارات المقبلة لهواتف ايفون والتى من المنتظر إطلاقها خلال هذا العام، ستضم إعدادات ثلاثية الكاميرا فى الجهة الخلفة من الهاتف، فى شكل مستطيل، والتى ستضم ثلاث كاميرات بالإضافة إلى فلاش.

ووفقا لما نشره موقع gsmarena الهندى، فقد بدأت شركة أبل فى الاستعداد للجيل الحالى من هواتف ايفون، والتى من المنتظر أن تحمل اسم "أيفون 11"، حيث من المنتظر أن يأتى أحدها بكاميرا خلفية ثلاثية.

وقد جاء هذا التقرير من قبل أحد موردى الشركة فى الصين، كما تم الإشارة إلى أن التصميم الجديد سيضم نتوء بارز فى الجزء الخلفى من الهاتف، على أن تقدم شركة أبل هذه التصاميم للإصدارات المميزة من هواتف ايفون، كما أشار التقرير إلى أنه سيتم يتم تطبيقها فى هواتف iPhone ذات السعة التخزينية العالية، أم الهواتف ذات سعة تخزين 64 جيجابايت فقط قد تحتفظ بوحدة الكاميرا المزدوجة نفسها التى شوهدت فى iPhone XS