

أعلنت «فيسبوك» عن فتحها تحقيقاً بشأن آلاف التطبيقات وعطلت 400 منها، منذ فضيحة تسريب البيانات التي حدثت في مارس الماضي.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها أول من أمس أن تلك الخطوة جاءت نتيجة شكوك تجاه مطوري تلك البرامج، وكيفية استخدام البيانات التي اختارها الأشخاص المشاركون في التطبيق.

وأكدت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أنها تُجري الآن التحقيق في تلك المسائل بعمق أكبر.

وتابعت: إن أحد تلك التطبيقات يُدعى «ماي بيرسوناليتي» مشيرة إلى أن سبب تعطيله هو عدم التعاون مع الفحص ولأنه «من الواضح أنهم شاركوا البيانات مع باحثين وشركات ذات حماية محدودة». و«ماي بيرسنواليتي» هو تطبيق اختبار شخصية كان معظم نشاطه قبل عام 2012 واستخدمه نحو 4 ملايين شخص.