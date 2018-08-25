أعلنت «فيسبوك» عن فتحها تحقيقاً بشأن آلاف التطبيقات وعطلت 400 منها، منذ فضيحة تسريب البيانات التي حدثت في مارس الماضي.
وأضافت الشركة في بيان على موقعها أول من أمس أن تلك الخطوة جاءت نتيجة شكوك تجاه مطوري تلك البرامج، وكيفية استخدام البيانات التي اختارها الأشخاص المشاركون في التطبيق.
وأكدت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أنها تُجري الآن التحقيق في تلك المسائل بعمق أكبر.
وتابعت: إن أحد تلك التطبيقات يُدعى «ماي بيرسوناليتي» مشيرة إلى أن سبب تعطيله هو عدم التعاون مع الفحص ولأنه «من الواضح أنهم شاركوا البيانات مع باحثين وشركات ذات حماية محدودة». و«ماي بيرسنواليتي» هو تطبيق اختبار شخصية كان معظم نشاطه قبل عام 2012 واستخدمه نحو 4 ملايين شخص.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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