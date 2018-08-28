منظمة العفو الدولية تطالب بحظر الروبوتات القاتلة

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة حظر الروبوتات القاتلة لمنع عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان قبل فوات الأوان.
وتدعو المنظمة غير الربحية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى وضع قيود صارمة جديدة على تطوير أنظمة الأسلحة الذاتية قبل المفاوضات الرئيسية فى جنيف هذا الأسبوع.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تأتى هذه المطالبات فى الوقت الذى انتشر فيه تطوير الأسلحة الآلية، التى يمكنها انتقاء الأهداف والقضاء عليها دون مساهمة من الإنسان على مدى العقد الماضى.
ومن المعروف أن دولًا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة تطور هذه التكنولوجيا للاستخدام فى العمليات العسكرية المختلفة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن على البشر أن يظلوا فى صلب القرارات الحاسمة بشأن استخدام القوة المميتة، مثل اختيار الأهداف وإشراكها.
وتأتى هذه الدعوة قبل اجتماع فريق الخبراء الحكوميين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة (CC) بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، الذى يجتمع فى جنيف فى الفترة من 27 إلى 31 أغسطس.
وخلال الاجتماع، ستناقش الدول خيارات لمعالجة تحديات حقوق الإنسان، وبعض المشاكل الأخلاقية والأمنية التى تطرحها الروبوتات القاتلة.
وقالت رشا عبد الرحيم، وهى مستشارة فى مجال الذكاء الاصطناعى وحقوق الإنسان فى منظمة العفو الدولية: "إن الروبوتات القاتلة لم تعد مادة الخيال العلمى، من الطائرات الذكية ذات الذكاء الاصطناعى إلى المدافع الآلية التى يمكنها اختيار أهدافها، فإن التقدم التكنولوجى فى مجال الأسلحة يفوق بكثير القانون الدولى، ويمكن للحظر المفروض على أنظمة أسلحة ذاتية كاملة منع بعض السيناريوهات المخيفة بحق، مثل سباق تسلح جديد عالى التقنية بين القوى العظمى فى العالم والذى من شأنه أن يتسبب فى انتشار الأسلحة المستقلة على نطاق واسع".
وأضافت رشا: "إننا ندعو الدول الموجودة فى جنيف هذا الأسبوع إلى العمل بالإلحاح الذى تتطلبه هذه القضية، والخروج بتفويض طموح لمعالجة المخاطر العديدة التى تشكلها الأسلحة ذاتية الحكم".
GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسفيس بوك يحظر حسابات عسكرية فى ميانمار
GMT 17:27 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطستحديث جديد لتليجرام يوفر استرداد المحادثات وعددا من المميزات الجديدة
GMT 17:19 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطستقرير يكشف عن عدد مستخدمى الإنترنت فى الصين
GMT 17:16 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسمحكمة هندية تحذر واتس آب من تشغيل خدمة الدفع الخاصة به
GMT 17:00 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأبل تستعد لطرح 3 هواتف أيفون بأحجام وألوان ومواصفات مختلفة
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك