جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر تشرين الأول
آخر تحديث GMT18:26:15
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات Drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر / تشرين الأول

العرب اليوم -

العرب اليوم - جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات Drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر / تشرين الأول

Google Drive
واشنطن - العرب اليوم

 كشفت شركة جوجل عن تغيير فى طريقة تعامل خدمة التخزين السحابى التابعة لها Drive مع الملفات التى كانت على الخدمة وتم حذفها، حيث أنه بداية من 13 أكتوبر المقبل، سيتم حذف الملفات الموجودة فى سلة المهملات بشكل تلقائي بعد مرور 30 يوما من تاريخ حذفها، وهو الأمر المشابه تمامًا لمعظم خدمات الشركة، بما فى ذلك Gmail.

وبحسب مدونة الشركة، فقد كانت خدمة Drive فى السابق تحفظ هذه الملفات فى سلة المهملات إلى أجل غير مسمى، بمعنى آخر الحذف سيكون يدوي، وهذا الشيء يجعل من الميزة أقل من سلة مهملات وأقرب لطريقة لإخفاء الملفات، وهو الامر الذى قررت جوجل تغييره فى النهاية.

ورغم أن الحذف التلقائى قد يكون مُحبط لبعض المستخدمين، لكنه فى نفس الوقت قد يوفر فوائد أكبر، بما فى ذلك زيادة حصة حساب جوجل من المساحة التخزينية من الملفات المحذوفة التى لم يتم حذفها، كما ستقوم جوجل بإضافة إشعار على الواجهة الرئيسية لدرايف وبعض تطبيقاتها المكتبية توضّح هذا القرار، وذلك من أجل ان يكون الجميع على دراية بهذا التغيير.

وفي وقت سابق كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة، أطلقت عليها شاشة الخصوصية  Privacy Screen على نظام iOS، فإذا كنت تستخدم Google Drive للتخزين على iOS، فبمساعدة هذه الميزة، يمكنك قفل ملفات Drive على iOS باستخدام FaceID أو رمز المرور.

ووفقًا لموقع Digital Trends، يمكن تشغيل وإيقاف ميزة الخصوصية فى إعدادات Drive، إذ تستفيد ميزة شاشة الخصوصية من FaceID ورمز المرور وTouchID لقفل الملفات على Google Drive، وسيتم فتح الملفات المقفلة فقط عندما يتم التحقق من هويتك.

وستبدأ الميزة فى العمل فورًا بعد إغلاق تطبيق Drive وفتحه مرة أخرى، كما سيتم قفل الملفات مرة أخرى إذا قمت بالتبديل بين Google Drive وبعض التطبيقات الأخرى.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر تشرين الأول جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر تشرين الأول



أخبار ذات صلة

GMT 17:00 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أمازون تنظم حدثاً للإعلان عن آخر تحديثات مساعدها الذكي 24 سبتمبر / أيلول المقبل
العرب اليوم - أمازون تنظم حدثاً للإعلان عن آخر تحديثات مساعدها الذكي 24 سبتمبر / أيلول المقبل

GMT 16:56 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

موزيلا تقرر إيقاف خدمتي Send لإرسال الملفات وNotes للملاحظات
العرب اليوم - موزيلا تقرر إيقاف خدمتي Send لإرسال الملفات وNotes للملاحظات

GMT 16:52 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أبل تطلق متجرها في الهند عبر الإنترنت 23 سبتمبر / أيلول
العرب اليوم - أبل تطلق متجرها في الهند عبر الإنترنت 23 سبتمبر / أيلول

GMT 11:52 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

أميركا لن تمنع غوغل وآبل من توفير تطبيق تيك توك في الخارج
العرب اليوم - أميركا لن تمنع غوغل وآبل من توفير تطبيق تيك توك في الخارج

GMT 10:32 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

العدل الأمريكية توجه اتهامات لإيرانيين اثنين في أعمال قرصنة إلكترونية
العرب اليوم - العدل الأمريكية توجه اتهامات لإيرانيين اثنين في أعمال قرصنة إلكترونية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعُدّ واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي

موديلات فساتين باللون الأبيض مستوحاة من إطلالات درة زروق

القاهره_العرب اليوم

موديلات فساتين باللون الابيض كانت ومازالت أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدناها ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم بتصاميمها الرسمية والكاجوال على حد سواء، وهذا النوع من الفساتين يناسب مختلف النساء ولاسيما السمراوات وقد جمعنا لك اليوم موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة زروق.وتعتبر درة زروق واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي واطلالاتها دائماً ما تكون مدروسة بعناية بحيث أتها تختار الزي المناسب للمكان المناسب، كما أنها حريصة أيضاً على اعتماد القصات المناسبة لشكل قوامها والألوان المناسبة لبشرتها وشعرها والأبيض من الألوان المفضلة بالنسبة للنجمة، حيث كثيراً ما نشاهدها فيه في تنسيقات رسمية وكاجوال على حد سواء. واليوم جمعنا بالصور موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة ز...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:26 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أفخم موديلات فساتين الزفاف المرصعة بالأحجار الكريمة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفخم موديلات فساتين الزفاف المرصعة بالأحجار الكريمة تعرّفي عليها

GMT 00:12 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

6 أنشطة مهمة عند زيارة حديقة "الملك فهد" في السعودية
العرب اليوم - 6 أنشطة مهمة عند زيارة حديقة "الملك فهد" في السعودية

GMT 00:56 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أخطاء عليكِ الابتعاد عنها في ديكور ورق جدران منزلكِ
العرب اليوم - أخطاء عليكِ الابتعاد عنها في ديكور ورق جدران منزلكِ

GMT 02:27 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

"البيت الأبيض" يُحبط محاولة لتسميم ترامب والمكتب الفيدرالي يُحقق في الأمر
العرب اليوم - "البيت الأبيض" يُحبط محاولة لتسميم ترامب والمكتب الفيدرالي يُحقق في الأمر

GMT 02:35 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أنصار جيمي أوكيسون يهدّدون مذيعة سويدية وأطفالها بالقتل
العرب اليوم - أنصار جيمي أوكيسون يهدّدون مذيعة سويدية وأطفالها بالقتل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:52 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

غضب في المغرب جراء واقعة اغتصاب سيدة طفلا قاصرا داخل شقة
العرب اليوم - غضب في المغرب جراء واقعة اغتصاب سيدة طفلا قاصرا داخل شقة

GMT 05:11 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

أسباب خروج هواء ساخن من مكيف السيارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة
العرب اليوم - أسباب خروج هواء ساخن من مكيف السيارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

GMT 16:59 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام بفيروس"كورونا"
العرب اليوم - تعرف على حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام بفيروس"كورونا"

GMT 02:59 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

الجنيه السوداني يعود إلى الهبوط مجددًا والدولار يتحدى حواجز الأمن
العرب اليوم - الجنيه السوداني يعود إلى الهبوط مجددًا والدولار يتحدى حواجز الأمن

GMT 11:00 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

الشعور بالفخر يجتاح اليابان بعد إنجاز ناومي أوساكا
العرب اليوم - الشعور بالفخر يجتاح اليابان بعد إنجاز ناومي أوساكا

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 17:46 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

عالمة فيزياء تكشف أن الثقوب السوداء يمكن أن تشكل "مشكلة خطيرة" للحياة في المستقبل
العرب اليوم - عالمة فيزياء تكشف أن الثقوب السوداء يمكن أن تشكل "مشكلة خطيرة" للحياة في المستقبل

GMT 06:45 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

سيارات زفاف سيدات العائلة المالكة البريطانية عبر السنين
العرب اليوم - سيارات زفاف سيدات العائلة المالكة البريطانية عبر السنين

GMT 03:47 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل وقت لزيارة مصر في عطلتك المقبلة
العرب اليوم - تعرف على أفضل وقت لزيارة مصر في عطلتك المقبلة

GMT 21:52 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

شاب يكتشف صدفة خيانة زوجته مع صديقه خلال مشاهدة فيديو ساخن في المغرب
العرب اليوم - شاب يكتشف صدفة خيانة زوجته مع صديقه خلال مشاهدة فيديو ساخن في المغرب

GMT 21:09 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

سيارات فاخرة وفيلا فخمة ودخل سنوي لا يُصدّق تعرّف على ثروة أحمد حسن وزينب
العرب اليوم - سيارات فاخرة وفيلا فخمة ودخل سنوي لا يُصدّق تعرّف على ثروة أحمد حسن وزينب

GMT 16:44 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis
العرب اليوم - الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis

GMT 16:34 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

زجاج "ذكي" للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل من خلال تغيير الجهد
العرب اليوم - زجاج "ذكي" للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل من خلال تغيير الجهد

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 19:19 2020 السبت ,29 آب / أغسطس

الكشف عن تصميم ومواصفات هاتف موتورلا الجديد القابل للطي
العرب اليوم - الكشف عن تصميم ومواصفات هاتف موتورلا الجديد القابل للطي

GMT 13:42 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

فيفو تطلق هاتفيها الأحدث vivo Y20 وY20i
العرب اليوم - فيفو تطلق هاتفيها الأحدث vivo Y20 وY20i

GMT 08:25 2020 السبت ,29 آب / أغسطس

قائمة أفضل السيارات السيدان في 2020
العرب اليوم - قائمة أفضل السيارات السيدان في 2020

GMT 05:06 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

"واتسآب" تعمل على ميزة جديدة تجعل التطبيق أكثر عملية للمستخدمين
العرب اليوم - "واتسآب" تعمل على ميزة جديدة تجعل التطبيق أكثر عملية للمستخدمين

GMT 10:22 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

"موتورولا" تعلن عن هاتف منافس مٌزوّد بكاميرات ومواصفات ممتازة
العرب اليوم - "موتورولا" تعلن عن هاتف منافس مٌزوّد بكاميرات ومواصفات ممتازة

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab