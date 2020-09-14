جوجل تقدم برنامجًا لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء شبكة أمان رقمية

في محاولة منها لتوفير شبكة أمان للشركات الصغيرة، قدمت جوجل برنامجًا جديدًا لمساعدة أصحاب الأعمال على تعلم كيفية بناء تواجد عبر الإنترنت أو العثور على المزيد من العملاء أو البيع عبر الإنترنت أو العمل عن بُعد، ويمكن أن يختلف محتوى دروس برنامج "Grow with Google" الجديد على مقاطع فيديو تعليمية مدتها دقيقتان إلى ورش عمل مباشرة، وتتراوح من مستوى المبتدئين إلى المستوى المتقدم، بحيث يمكن لكل شركة العثور على ما تحتاجه لتصبح أكثر استعدادًا.

وقد تم الإعلان عن البرنامج بعد أن أظهر تقرير هذا الأسبوع عن كيف يمكن أن تكون "شبكة الأمان الرقمية" بمثابة نظام دعم للشركات الصغيرة وتساعد في التخفيف من الآثار التجارية السلبية لـ Covid-19، ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس التجارة المتصل غير الربحي بالشراكة مع جوجل، فقد تعطلت جميع الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تقريبًا بسبب الوباء، مما أدى إلى انخفاض طلب العملاء وساعات العمل بالإضافة إلى تسريح الموظفين.

وقالت خمسة وثمانون في المئة من الشركات الصغيرة إن Covid-19 جعلهم يعيدون التفكير في نهجهم تجاه الأدوات الرقمية، مما يسمح لهم بالتكيف، كما وجدت الدراسة أيضًا أن الشركات التي لديها شبكة أمان رقمية في مكانها وتستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية - مثل الإعلانات الرقمية والمدفوعات الرقمية وتحليلات البيانات وأدوات رؤى العملاء - شعرت بأنها مستعدة بشكل أفضل.

كما شهدوا أيضًا نتائج أعمال أفضل بشكل كبير، وتوقعوا أقل من ربع انخفاض الإيرادات مقارنة بنظرائهم غير المستعدين رقميًا.

ولقد أدت الأزمة في الواقع إلى تسريع الزخم الرقمي للشركات الصغيرة، فقد زاد ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة استخدامهم للأدوات الرقمية، وخاصة مؤتمرات الفيديو، خلال الأشهر الخمسة الماضية، ومع ذلك لا تمتلك جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم شبكة أمان رقمية، لذا تم تصميم دروس Grow with Google الجديدة لخدمة مصالح هذه الشركات.

قالت إيريكا سوانسون، رئيسة المشاركة المجتمعية بـ Grow with Google في منشور:"على موقع جوجل for Small Business على الويب، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية العثور على توصيات منتجات جوجل المخصصة لأنشطتهم، بالإضافة إلى نصائح مفيدة وأدلة عملية لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على أقصى استفادة من هذه الأدوات" .