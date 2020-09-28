مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب xbox one على الأيفون
آخر تحديث GMT23:46:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب Xbox One على الأيفون

العرب اليوم -

العرب اليوم - مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب Xbox One على الأيفون

شركة مايكروسوفت
واشنطن - العرب اليوم

 تستعد مايكروسوفت لإصدار تحديث كبير لتطبيق Xbox لنظام iOS يتضمن القدرة على بث ألعاب Xbox One إلى جهاز أيفون، وسيصل تطبيق Xbox الجديد إلى App Store قريبًا، ويتضمن ميزة التشغيل عن بُعد، والتي تتيح لمالكي وحدة تحكم Xbox One بث ألعابهم على أيفون ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يختلف اللعب عن بُعد عن خدمة xCloud من مايكروسوفت، والتي تبث الألعاب مباشرة من الخوادم بدلاً من وحدة تحكم Xbox One الخاصة بك.

 وستتصل ميزة اللعب عن بُعد في Xbox هذه فقط بوحدة تحكم Xbox الخاصة بك، وليس بـ xCloud، وهذا مشابه لميزة PS4 Remote Play والمتوفرة أيضًا على Android و Ios، وستكون قادرًا على الوصول إلى وحدة تحكم Xbox عبر Wi-Fi ، أو حتى اتصال LTE أو 5G أيضًا.

 كما أنه نظرًا لأن هذا التطبيق يتحكم في جهاز Xbox المنزلي الخاص بك، يمكنك بدء تشغيل وحدة التحكم عن بُعد خارج منزلك، وسيبدأ تشغيل Xbox بدون صوت أو ضوء Xbox في المقدمة، وعند قطع الاتصال، يعود إلى وضع الاستعداد بعد فترة وجيزة من عدم النشاط.ووصل تطبيق Xbox جديد إلى أندرويد مؤخرًا ، ويتضمن هذا الإصدار المحدث من أيفون نفس التصميم الجديد والميزات الجديدة.

ويمكنك تنزيل مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة الملتقطة على وحدة تحكم Xbox One أو Xbox Series X / S أو مشاركتها بسرعة، كما يمكنك إدارة مساحة وحدة التحكم وحذف الألعاب.ويعد تطبيق Xbox الجديد هذا أيضًا أسرع بكثير من إصدار iOS السابق، وقد تم إصلاحه بالكامل لمطابقة تغييرات التصميم المماثلة التي يتم إجراؤها عبر Xbox. وتجرى مايكروسوفت اختبارا لتطبيق Xbox ، مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا بشكل عام في App Store قريبًا حتى يتمكن الجميع من تنزيله.
 

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب xbox one على الأيفون مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب xbox one على الأيفون



أخبار ذات صلة

GMT 17:01 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

ناسا تطلق مرحاضًا فضائيًا جديدًا سعره 23 مليون دولار للمحطة الدولية
العرب اليوم - ناسا تطلق مرحاضًا فضائيًا جديدًا سعره 23 مليون دولار للمحطة الدولية

GMT 16:00 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

فيس بوك تعتزم فتح مكتب تمثيل لها فى نيجيريا
العرب اليوم - فيس بوك تعتزم فتح مكتب تمثيل لها فى نيجيريا

GMT 17:11 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات Drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر / تشرين الأول
العرب اليوم - جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات Drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر / تشرين الأول

GMT 17:00 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أمازون تنظم حدثاً للإعلان عن آخر تحديثات مساعدها الذكي 24 سبتمبر / أيلول المقبل
العرب اليوم - أمازون تنظم حدثاً للإعلان عن آخر تحديثات مساعدها الذكي 24 سبتمبر / أيلول المقبل

GMT 16:56 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

موزيلا تقرر إيقاف خدمتي Send لإرسال الملفات وNotes للملاحظات
العرب اليوم - موزيلا تقرر إيقاف خدمتي Send لإرسال الملفات وNotes للملاحظات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

احتلّت عناوين الأخبار بعدما وضعت طفلتها الأولى من صديقها زين مالك

إليكِ أجمل إطلالات جيجي حديد خلال فترة حمّلها انتقي منها ما يُناسب ذوقكِ

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات عارضة الأزياء جيجي حديد خلال الحمل، تفاوتت بين الجريء والكاجول، لكن في كلتي الحالتين أطلّت كعادتها بأزياء عصرية واكبت فيها  أحدث صيحات الموضة، واحتلت جيجي حديد العناوين في الساعات الماضية بعدما وضعت طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، حيث نشر كل من جيجي ومالك صورة على موقع انستغرام لإعلان الخبر السعيد، وفي هذه المناسبة جمعنا لكنّ اجمل اطلالات جيجي حديد في فترة حملها.ونشرت حديد منذ شهر تقريباً صوراً لها من جلسة تصوير خضعت لها قبيل وضع مولودتها، وقد تألقت بفستان طويل أبيض وجاء قماشه شفافاً عند منطقة البطن ليبرز بطنها، وأطلت في يوليو الماضي بلقاء مباشر عبر انستغرام وقد كشفت عن إطلالاتها وهي حامل للمرة الأولى بقميص بنقشة المربعات باللونين الابيض والأخضر. وبدت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 25 عاماً، ساحرة بق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:31 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

موديلات فساتين سهرة لقصيرات القامة لخريف 2020 اختاري منها ما يُناسب ذوقكِ
العرب اليوم - موديلات فساتين سهرة لقصيرات القامة لخريف 2020 اختاري منها ما يُناسب ذوقكِ

GMT 01:42 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

إليك أفضل الأماكن السياحية في "جدة" السعودية العائلات لخريف 2020
العرب اليوم - إليك أفضل الأماكن السياحية في "جدة" السعودية العائلات لخريف 2020

GMT 02:22 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

ديكورات بـ"الأبيض" والأزرق" لغرف المعيشة الشتويَّة اختاري من بينها ما يُناسبكِ
العرب اليوم - ديكورات بـ"الأبيض" والأزرق" لغرف المعيشة الشتويَّة اختاري من بينها ما يُناسبكِ

GMT 02:49 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

تحالف دعم الشرعية يؤكّد أنّ اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم
العرب اليوم - تحالف دعم الشرعية يؤكّد أنّ اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

GMT 02:18 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

"ملح الانستغرام" يُعلن عودة أحمد خميس ومشاعل الشحي لبعضهما بعد انفصال شهرين
العرب اليوم - "ملح الانستغرام" يُعلن عودة أحمد خميس ومشاعل الشحي لبعضهما بعد انفصال شهرين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:31 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

تفاصيل جديدة في قضية قتل ربة منزل وابنها لابن شقيقتها في مصر
العرب اليوم - تفاصيل جديدة في قضية قتل ربة منزل وابنها لابن شقيقتها في مصر

GMT 01:24 2020 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

إليك أهم مشاكل الكهرباء في السيارة وأكثرها شيوعًا اكتشفها بنفسك
العرب اليوم - إليك أهم مشاكل الكهرباء في السيارة وأكثرها شيوعًا اكتشفها بنفسك

GMT 16:53 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

ليلى عبد اللطيف تتوقّع أن يكون عام 2021 مليئ بالاغتيالات ومفاجأة سارّة في دول الخليج
العرب اليوم - ليلى عبد اللطيف تتوقّع أن يكون عام 2021 مليئ بالاغتيالات ومفاجأة سارّة في دول الخليج

GMT 19:49 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حقيقة أنباء وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس
العرب اليوم - حقيقة أنباء وفاة إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس

GMT 06:07 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

المنتخب المغربي للدراجات يتأهل لبطولة العالم على الطريق في إيطاليا
العرب اليوم - المنتخب المغربي للدراجات يتأهل لبطولة العالم على الطريق في إيطاليا

GMT 06:02 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

محمد ومروان الشوربجي يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة مانشستر للاسكواش
العرب اليوم - محمد ومروان الشوربجي يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة مانشستر للاسكواش

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 14:46 2020 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

انتحار ممثلة شهيرة بظروف غامضة في اليابان والشرطة تُوضح التفاصيل
العرب اليوم - انتحار ممثلة شهيرة بظروف غامضة في اليابان والشرطة تُوضح التفاصيل

GMT 00:21 2020 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

6 وجهات سياحية تستحق الزيارة في جورجيا للأسر والعائلات
العرب اليوم - 6 وجهات سياحية تستحق الزيارة في جورجيا للأسر والعائلات

GMT 03:55 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

مواصفات تجعل أحدث هواتف "سامسونع" الأفضل تعرّف عليها
العرب اليوم - مواصفات تجعل أحدث هواتف "سامسونع" الأفضل تعرّف عليها

GMT 04:25 2020 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

وزير الاستثمار السعودي يعول على المشاريع الضخمة كبديل لتراجع الاستثمار الأجنبي
العرب اليوم - وزير الاستثمار السعودي يعول على المشاريع الضخمة كبديل لتراجع الاستثمار الأجنبي

GMT 23:33 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

الخطوط الجوية اللبنانية تكشف عن ضوابط جديدة للركَّاب القادمين إلى بيروت
العرب اليوم - الخطوط الجوية اللبنانية تكشف عن ضوابط جديدة للركَّاب القادمين إلى بيروت

GMT 04:43 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

شيفروليه تكشف عن 5 فئات من طرازها المميز ماليبو
العرب اليوم - شيفروليه تكشف عن 5 فئات من طرازها المميز ماليبو

GMT 23:19 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

جمجمة نادرة بمقاس 3 سنتيمترات تكشف عن سر مثير حول أكبر الديناصورات العاشبة
العرب اليوم - جمجمة نادرة بمقاس 3 سنتيمترات تكشف عن سر مثير حول أكبر الديناصورات العاشبة

GMT 06:17 2015 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

الإعلامية هبة الحسين تطلق برنامج على "اليوتيوب"
العرب اليوم - الإعلامية هبة الحسين تطلق برنامج على "اليوتيوب"

GMT 20:20 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

عرافة عالمية تتنبأ بنهاية مأساوية وكوارث لا حصر لها في هذا البلد العربي
العرب اليوم - عرافة عالمية تتنبأ بنهاية مأساوية وكوارث لا حصر لها في هذا البلد العربي

GMT 14:36 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

تسريب صور للرئيس الأميركي ترامب مع ابنته إيفانكا يثير ضجة
العرب اليوم - تسريب صور للرئيس الأميركي ترامب مع ابنته إيفانكا يثير ضجة

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 08:55 2020 الأحد ,06 أيلول / سبتمبر

لكزس تنافس بي إم دبليو بمحرك جديد
العرب اليوم - لكزس تنافس بي إم دبليو بمحرك جديد

GMT 06:01 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

لكزس تفتح باب المشاركة في "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2021
العرب اليوم - لكزس تفتح باب المشاركة في "جائزة لكزس للتصميم" للعام 2021
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab