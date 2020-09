مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب xbox one على الأيفون

تستعد مايكروسوفت لإصدار تحديث كبير لتطبيق Xbox لنظام iOS يتضمن القدرة على بث ألعاب Xbox One إلى جهاز أيفون، وسيصل تطبيق Xbox الجديد إلى App Store قريبًا، ويتضمن ميزة التشغيل عن بُعد، والتي تتيح لمالكي وحدة تحكم Xbox One بث ألعابهم على أيفون ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يختلف اللعب عن بُعد عن خدمة xCloud من مايكروسوفت، والتي تبث الألعاب مباشرة من الخوادم بدلاً من وحدة تحكم Xbox One الخاصة بك.

وستتصل ميزة اللعب عن بُعد في Xbox هذه فقط بوحدة تحكم Xbox الخاصة بك، وليس بـ xCloud، وهذا مشابه لميزة PS4 Remote Play والمتوفرة أيضًا على Android و Ios، وستكون قادرًا على الوصول إلى وحدة تحكم Xbox عبر Wi-Fi ، أو حتى اتصال LTE أو 5G أيضًا.

كما أنه نظرًا لأن هذا التطبيق يتحكم في جهاز Xbox المنزلي الخاص بك، يمكنك بدء تشغيل وحدة التحكم عن بُعد خارج منزلك، وسيبدأ تشغيل Xbox بدون صوت أو ضوء Xbox في المقدمة، وعند قطع الاتصال، يعود إلى وضع الاستعداد بعد فترة وجيزة من عدم النشاط.ووصل تطبيق Xbox جديد إلى أندرويد مؤخرًا ، ويتضمن هذا الإصدار المحدث من أيفون نفس التصميم الجديد والميزات الجديدة.

ويمكنك تنزيل مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة الملتقطة على وحدة تحكم Xbox One أو Xbox Series X / S أو مشاركتها بسرعة، كما يمكنك إدارة مساحة وحدة التحكم وحذف الألعاب.ويعد تطبيق Xbox الجديد هذا أيضًا أسرع بكثير من إصدار iOS السابق، وقد تم إصلاحه بالكامل لمطابقة تغييرات التصميم المماثلة التي يتم إجراؤها عبر Xbox. وتجرى مايكروسوفت اختبارا لتطبيق Xbox ، مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا بشكل عام في App Store قريبًا حتى يتمكن الجميع من تنزيله.